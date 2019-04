Eduardo García: "La ACB es fundamental, lo otro no está en nuestras manos"

Tras la eliminación de la Eurocup, golpe más duro de la temporada, faltaba Eduardo García por salir a la palestra de las figuras más relevantes del Unicaja. El presidente, con motivo de la inauguración del Aula Abierta, pasó revista a la actualidad de la entidad. El mandatario del club de Los Guindos analizó todos los puntos claves, como el tema de la Euroliga y la continuidad de piezas esenciales en el proyecto como Jaime Fernández, Carlos Suárez y Luis Casimiro, entre otros.

Eduardo García se mostró tajante al ser cuestionado por la Euroliga. "Puedo decir varias cosas. La primera es que la ACB para nosotros es un tema fundamental. La Liga Endesa es una liga espectacular, se está televisando a más de 140 países, tiene una visualización importante. Las canchas cuando hay partidos importantes se llenan. Para nosotros la Liga Endesa es fundamental. Lo otro no está en nuestras manos, no podemos hacer ninguna elucubración porque no está en nuestras manos. Hay que intentar por todos los medios llegar lo más lejos posible en la Liga Endesa, que creo que es lo que da satisfacción a nuestros aficionados, ciudad y aficionados. Y ahí podemos quedarnos. Si podemos estar el año que viene en una u otra competición estaremos de la mejor manera posible", explicaba.

El presidente desarrollaba más esta cuestión. "Voy a decir cosas que son claras. La Eurocup y la Euroliga tenderán a lo que un día se aprobó en una asamblea de la Euroliga, hace ya años. En una competición que sea piramidal. Esas palabras no son mías, esas palabras las dijo el CEO de la Euroliga. Es la primera vez que me escucháis hablar de esto, pero es así. Esto es lo que se autorizó allí. Llegará o no llegará, confío en que se haga en algún momento porque en su día se dijo que se iba a hacer. Con ascensos y descensos de alguna forma, no puedo decir más. Hasta ahí llego yo. Las situaciones han ido cambiando en función de intereses respetables todos", decía, mientras agregaba: "No se ha dado ninguna licencia, se han dado dos invitaciones. Se le dio una invitación al Darussafaka, que todos sabemos por lo que se dio. No vamos a descubrirlo ahora. Dieron dos wild card y al Darussafaka se le acabó la wild card y se acabó".

Eduardo García también habló de otros temas:

Lesiones

"Dependiendo de lo que lea. Leo la prensa todos los días, espero lo que estás diciendo todos. No nos ha sido fácil ni mucho menos abordar estos tres meses que hemos tenido sin jugadores para nosotros importantes, no lo vamos a ocultar. No difícil, casi imposible de suplir por muchos motivos. Uno es por tema de cupos, otro es por la personalidad propia de los jugadores, otros el conocimiento del club... Todo eso nos llevaba a estar en una situación compleja. Estáis viendo ahora que no era cuestión absurda o que estábamos locos. Era difícil, pero aún así hemos llegado a la recta final en buenas condiciones. Ya visteis el último partido que era otra cosa. Por la conjunción del propio equipo, que estaba hecho compensándose unos jugadores con otros y era equilibrado. En el momento que hay algunas cosas y como las que ocurrieron, unas lesiones muy fastidiosas en algunos jugadores, pues se desestabiliza el equipo. Luego conseguimos estabilizarlo y ahora estamos en un momento de pensar en cosas buenas nada más".

Movimientos para el futuro

"No vamos a desvelarla, vosotros estáis todos los días al tanto. Sabéis cuando cojo un avión, cuando no lo cojo o cuando cojo un tren. No será porque yo lo digo, que tampoco hablamos mucho. Forma parte de la discreción propia de cualquier negociación que se vaya a hacer. Ahora mismo estamos centrados en el equipo que tenemos, estamos contentos con él. Con sus desequilibrios, con sus equilibrios. Estamos en un momento bueno, donde hay un equilibrio y es el que habíamos pensado a principio de temporada. Es muy fácil hacer críticas cuando se tiene el número de lesiones que hemos tenido nosotros y de la envergadura y de la importancia, que mantenían ese equilibrio dentro del equipo. Ahora mismo estamos, tocaremos madera, pero tenemos el equipo equilibrado y sólo pensamos en ello. Todos los jugadores nos sirven y todos son fundamentales para nosotros. Mi deseo es mantener al máximo de jugadores posibles de un año para otro. ¿De qué depende? Depende de su rendimiento, como podéis comprender, y también de su progresión y su desarrollo profesional que pueda llevarle a unos contratos que nosotros no podemos abordar. Esa es la verdad absoluta".

Continuidad de Boatright

"No soy entrenador ni quiero serlo. El entrenador ya tiene suficiente con saber a quien tiene que poner en cada momento en la plantilla. No me voy a acordar de un presidente de un equipo del norte de Europa que marcaba quien salía en cada partido. Ese no es mi trabajo, yo respeto lo que haga el entrenador, como siempre lo he hecho, podéis preguntarle a todos los entrenadores. Durante mi tiempo de mandato jamás he influido en ninguna decisión técnica ni se me ocurre. Sabéis perfectamente que en su momento teníamos tres lesionados, dos que ocupaban una posición igual o similar, y que había necesidad. Hicimos lo que teníamos que hacer porque en aquel momento creíamos que hacía falta. Las negociaciones son las que son, quedan dos meses y él está aquí. Cuando el entrenador crea conveniente ponerlo en pista lo pondrá y si no lo cree yo no seré el que le diga que lo ponga. Eso forma parte del trabajo suyo. En principio tiene contrato hasta final de temporada".

Jaime Fernández

"De entrada Jaime tiene contrato, vamos a llamarle larga duración porque es más de un año. Tengo la satisfacción de tenerlo en el equipo, sólo puedo decir eso. Jaime tiene su contrato para más tiempo y no pongo duda de lo que ha expresado a vosotros, que está feliz, que está a gusto, que le encanta la ciudad y que le encanta el club. Y nada más puedo decir eso. Sólo pensamos en él como jugador nuestro los próximos años. Eso ocurre en todos los clubes. Si preguntáis por jugadores que ahora están jugando en equipos top que van a jugar la Final Four y os puedo decir que hay jugadores que tienen opciones en otros clubes y tienen contrato. Esto forma parte del negocio y tampoco hay que llevarse las manos a la cabeza. Forma parte del negocio, no quiero nombrar porque son de otros clubes".

Carlos Suárez

"Lo de Suárez está magníficamente. Tiene contrato por más tiempo y no tenemos ningún inconveniente. Tenemos nuestra opción y queremos que siga con nosotros, más claro agua".

Luis Casimiro

"Casimiro tiene contrato. Los que tienen contrato, tienen contrato. Otra cosa es otras necesidad o situaciones que se produzcan. Nos conocéis, llevamos muchos años, en general cumplimos los contratos. Son circunstancias especiales los que nos marcan otros derroteros. En general no somos de incumplir los contratos o romper relaciones. A parte porque no hay motivos para ello con las personas que nos estáis hablando".

Final Eurocup

"No estoy pendiente, sinceramente. En absoluto. Ni animar ni desanimar a nadie. Le deseo lo mejor a los clubes que están jugando. Si gana Valencia los felicitaré y nada más".