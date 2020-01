Así convenció Scariolo a Garbajosa para firmar por el Unicaja

"Fue vivir muchas primeras veces. La primera Liga, la primera Copa del Rey, la primera Final Four... La etapa de Málaga es algo especial". Con esas sentidas palabras resume Sergio Scariolo su etapa en el Unicaja en el Informe Robinson que se estrenó este jueves y en el que durante 40 minutos se resume la trayectoria profesional y vital del técnico de Brescia, afincado en Marbella y ahora en Toronto, donde desarrolla su carrera como ayudante de los Raptors mientras no pierde de vista su labor como seleccionador nacional.

El reportaje, con la calidad habitual marca de la casa, cuenta con numerosos testimonios. Desde su madre, Angela, a su pareja, Blanca Ares, pasando por Marc Gasol, Nick Nurse, Sasha Djordjevic, Lucio Angulo y amigos personales de la adolescencia en Italia. En el reportaje se trata la metamorfosis de Scariolo, desde un temperamento volcánico en sus inicios en los banquillos hasta una filosofía más reposada y analítica en la actualidad.

También tiene un momento preponderante Jorge Garbajosa, ahora su presidente en la FEB y sobre el que Scariolo edifició su gran Unicaja, el que ganó la Liga y la Copa en 2005 y 2006, antes de que se fuera precisamente a Toronto, donde ahora está el italiano. Garbajosa contaba de manera divertida cómo le convenció, 'engañándole'

El anillo de la NBA logrado por @sergioscariolo. Un momento único. La esencia permanece, pero ha domado su ego para gestionar mejor el de los demás y disfrutar el viaje. #InformeRobinson pic.twitter.com/X7uLgLjKLk — NBA en Movistar+ (@MovistarNBA) January 30, 2020

, Scariolo para firmar por el Unicaja.

"Yo sólo he tenido un ídolo en el baloncesto, que fue Arvydas Sabonis. Uno de los motivos, importante, por los que fui a Málaga fue porque, según él, íbamos a formar la pareja interior Sabonis y yo. Y para mí eso era increíble. Al final me dijo, tras firmar, que mira, que Sabonis no... Me engaña vilmente, de una manera..." bromeaba Garbajosa sobre cómo Scariolo le sedujo para firmar por el club malagueño tras un periplo exitoso en la Benetton de Treviso.

Se ponía más serio Garbajosa para analizar qué le dio Scariolo al Unicaja. "El Unicaja es un gran club, pero a veces tener asumido que Barça o Madrid van a ganar siempre es cómodo pero es frustrante. Sergio llegó con un mensaje de "nosotros podemos ganar al Barça y al Madrid". En la última charla antes de salir a jugar la final de Copa del Rey de Zaragoza ante el Madrid hubo un combo de imágenes de todos ganando algún título antes. Nos dijo "habéis visto lo bonito que es ganar, pues vamos a vivirlo esta noche". Y eso te toca, claro", resumía Garbajosa sobre cómo vivió su etapa en Málaga junto a Scariolo. Una pareja ganadora, sin duda.