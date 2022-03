Entradas a ocho euros para recibir al Manresa en la BCL

Hace unos días Ibon Navarro reconocía abiertamente uno de los secretos que guarda el vestuario del Unicaja. Uno de sus deseos es ver el Carpena lleno, algo que no ha ocurrido, ni ha estado cerca, después de la pandemia por el COVID-19. Han influido muchos factores, uno muy importante el rendimiento del equipo malagueño. Los jugadores quieren conseguirlo y el entrenador insistía un par de veces en esa idea. Desde Los Guindos, al no haber un abono de temporada, se lleva trabajando desde hace meses en muchas iniciativas para tratar de atraer el público al pabellón. No se puede negar que no hay empeño, aunque bien es cierto que el mejor marketing son las victorias.

La última es poner unos precios competitivos para el segundo partido de la eliminatoria de cuartos de final frente al Baxi Manresa en la Basketball Champions League. Será el único que juegue en casa y hay que hacerlo valer. Las entradas para el segundo partido de la eliminatoria, que se jugará en el Martín Carpena el martes 12 de abril a las 20:30 horas ya están a la venta para abonados desde cinco euros. Para el público general estarán disponibles a partir de este martes con unos precios muy económicos, desde ocho euros Adulto, seis Joven y cuatro Infantil. Buen baloncesto a poco coste. Contrasta con las que ha puesto disponibles el conjunto catalán, que está a 35 la más asequible.