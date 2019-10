Suárez: Euroliga, su renovación, Adams, Toupane, su título preferido...

Avanza la temporada del Unicaja, con alguna tribulación, pero por una senda correcta. Está visto el equipo malagueño como uno de los aspirantes a la Eurocup, única vía para volver a la élite europea. Sobre ello habló Carlos Suárez de forma abierta en una entrevista en Cope Málaga. “Nosotros nos consideramos de Euroliga, el club es de Euroliga. Las cosas están como están ahora. Nos sacaron, volvimos y conocemos la Euroliga en el nuevo formato y sabemos que es muy duro. Te afecta también a la liga doméstica. Con este equipo a lo mejor no podríamos jugar Euroliga, tendríamos que tener otro estilo de equipo u otro presupuesto. Nuestro objetivo por supuesto es el año que viene jugar la Euroliga, debemos aspirar a eso”, decía el capitán, que seguía: “Que luego puede haber consecuencias? Ya habrá momento para preocuparse de eso. Valencia está en una situación que todo el mundo sabía, que te afecta a la liga. Puede que pierdas cinco partidos y en febrero no aspires a nada. La ACB no es la liga turca ni otras, aquí te puede ganar cualquiera y no puedes relajarte”.

Carlos Suárez también trató otras cuestiones:

Lesión Alberto Díaz

"El del Oldenburg fue el peor partido de la temporada, habíamos tenido unos roles muy definidos hasta que se lesiona Alberto y cambiarlos en determinado jugadores que estaban muy a gusto nos trastocó bastante. Nunca se puede lesionar ninguno, pero si había uno que no podía era Alberto porque te da ese equilibrio. Nos afectó y contra el Trento cogimos esa confianza para los próximos partidos".

Falta de continuidad

"Suele pasar en todos los equipos al principio. Hay desconexiones y pérdidas tontas que a lo largo del tiempo serán mucho menores".

7 jugadores nuevos

"Nos hemos adaptado muy bien, pero las lesiones que han llegado te trastocan y hay que saber superar esos momentos. Es lo que nos ocurrió en la última semana. Hay jugadores tocados como Jaime y la lesión de Alberto ha hecho que tenga que pensar más porque de escolta estaba más liberado como se vio en Valencia. Es nuestro máximo anotador. Los siete jugadores han hecho mucho por adaptarse después de una pretemporada atípica por el Mundial".

Equipo más físico

"Es un equipo diferente al del año pasado. Está claro que tenemos un físico superior, a lo mejor no tenemos tanta anotación en el exterior. En defensa tenemos una identidad, un equipo defensivo y poco a poco tenemos que conseguir un acierto, ese tiro liberado de mayor porcentaje. La defensa es lo que al final te da torneos y tenemos esos mimbres defensivos. El talento gana, pero en los campeonatos también hay que meterse en el barro, ahí ganamos la Eurocup. Tenemos gente que lucha y se pega, solamente falta coger esa confianza, ese conocernos mejor en ataque que ahora nos está costando más".

Toupane

"Tú ves el jugador y dices 'vaya jugadorazo, si explota aquí no le vamos a ver el año que viene'. Está claro que Toupane tiene un potencial tremendo, pero aquí no puedes centrarte en un sólo jugador. Ayer hizo un partidazo Ejim, Thompson o Adams. Lo mejor de este equipo es que no se depende de uno. El otro día contra el Galatasaray hizo un partidazo, pero todos los días no vas a jugar así. Tienes que intentar hacer cosas para ayudar al equipo cuando no estés acertado y eso Axel lo tiene. Tiene esa defensa, ese físico, esa lectura para asistir... Eso es lo que nos falta ahora mismo, que el día que no estés acertado ayudes para ganar. En eso estamos".

Deon Thompson

"No es lo mismo jugar en Burgos donde eres el primer espada ofensivamente que en el Unicaja. La gente le va a pedir lo mismo que en Burgos, pero no es así. Él lo sabe y ayer rindió a un grandísimo nivel. No puedes exigir a un jugador lo que hace en otro equipo que juega más y donde las jugadas ofensivas giran en torneo a él. No podemos pedirle a Deon ni a otros que hagan 20 puntos porque hay más cosas en el baloncesto que anotar y lo está haciendo".

Rotación de 12

"Yo lo llevo bien, llevo mucho tiempo jugado así. Ese baloncesto de jugar 35 minutos es muy difícil en este baloncesto actual, el entrenador quiere intensidad y el 100% todo el rato. Tienes que estar al 100% en cuatro minutos. No veo a ningún compañero quejarse. Ante el Trento jugué en la primera parte cuatro minutos y luego 10. Lo veo normal, no pasa nada. El baloncesto es tan bonito... no es como el fútbol que si no juegas titular no vales. Son 40 minutos y se puede decidir el partido en el último segundo".

Renovación

"Tengo una opción más por parte del club. Estoy contento aquí. No hay novedades, pero estamos en noviembre y no hemos hablado nada. En junio o mayo el club tiene la decisión de seguir o separar caminos. A mí me gustaría aquí, es hablar por hablar ahora mismo. Yo lo que quiero es levantar un título en Málaga en febrero o el mayo".

¿Qué título prefiere?

"Me gustaría mucho la Eurocup por trascendencia a nivel de club para volver a donde no se debería haber ido. Pero también me gustaría mucho la Copa del Rey con tu gente, sería un bombazo. Hay que ser realista, es más difícil".

¿Camiseta retirada?

"Si me dicen que un club como el Unicaja me va a retirar la camiseta lo firmo con sangre. Tengo que hacer las cosas muy bien para estar tanto tiempo".

Adams

"Ahora le ha tocado un nuevo rol después de haber cogido una dinámica donde era más anotador, jugando como escolta. Es un jugador muy desequilibrante, espectacular, me ha sorprendido"

Eurocup

"A mí modo de ver los favoritos son la Virtus por esa pareja de bases y sus interiores, Mónico, Lokomotiv Kuban y Partizán. Y nosotros, no nos vamos a quitar. Hay que estar bien en enero, lo sabemos por experiencia para tener el factor Carpena".