Es uno de los pilares de una de las revelaciones de la temporada en la ACB. Entre los mejores en rebotes y tapones, en tierras vascas está sacando su versión más salvaje. Hasta ahora, aunque la muestra no llega a 10 partidos, está produciendo los mejores números de su carrera. A sus 27 años, en una madurez plena, ha encontrado, como asegura, el escenario y el entorno para sacar su mejor baloncesto. De Sevilla a Bilbao, pasando por Madrid y Gran Canaria, Ondrej Balvin (Usti nad Labem, República Checa, 1992). Hay sinceridad y poca impostura en sus palabras en esta conversación con Málaga Hoy.

-Quizá no hay mejor momento para llamarle [Viene de ganar al invicto Real Madrid].

-Son las cosas que tiene esta liga, aquí puede ganarle cualquiera a cualquiera. Nosotros estábamos luchando contra el mejor equipo de la ACB y uno de los mejores de la Euroliga. Tenían algunas bajas, pero nosotros lo preparamos bien y luchamos hasta el final. Faltó acierto al final y pudimos ganar.

-Lo celebró por Twitter [ver tweet] con una broma que generó cierta polémica, ¿qué quería expresar?

-Después puse otro tweet donde lo expliqué. Yo sé que la gente que está en el baloncesto y que vio el partido entendió lo que dije. Tenía mal porcentaje en el tiro, metí en el octavo intento o así. Eso era lo que fue, no era para insultar a nadie como algunas personas que no vieron el partido o no saben quien soy dijeron, que también comentaron que soy un machista. Cada uno tiene su opinión y su derecho a opinar y si me lo quieren llamar que me lo llamen, pero la gente que está en el baloncesto lo entiende, porque yo soy persona pública en el baloncesto y no en otro mundo.

-¿Cuál es el secreto del Bilbao Básket?

-La gente no conocía al equipo realmente mucho, eran caras bastante desconocidas. Menos Axel Bouteille nadie vino de buena temporada a alto nivel. La primera victoria en Tenerife la gente se sorprendió porque no esperaba que fuésemos a luchar tanto como lo hicimos. Como suelen ser todos los equipos ACB, somos fuertes en casa. La clave es que funcionamos bien a nivel como equipo, somos un equipo que no tiene una super estrella pero jugamos todos juntos. Sabemos nuestro rol e intentamos aportar lo máximo.

-Hablaba de Bouteille, menudo desembarco.

-De la plantilla que tenemos era el único que había hecho buena temporada a nivel alto, él jugó en Eurocup. Allí promedió más de 10 puntos y es señal de que es buen anotador y que sabe hacerlo bien. Se está adaptando rápido a la liga y por ahora le va muy bien.

-De Gran Canaria a Bilbao, ¿por qué?

–Álex [Mumbrú] me llamó y me dijo lo que quería de mí, lo que podía hacer conmigo. Ahí nos entendimos muy bien y realmente en ese momento no tenía nada en la mesa. Aunque el Bilbao Básket sólo tenía una competición me beneficiaba en otras cosas.

-El año pasado jugó en Euroliga, ¿qué tal la temporada?

–Fue dura y larga, pero al final después de una mala temporada acabamos más o menos bien en la ACB. No la liamos. Sinceramente todos sabemos que no fue buena temporada.

-Está haciendo ahora los mejores números de su carrera. ¿A qué se debe?

-Me lo estoy pasando bien, estoy alegre. Tengo buenos compañeros que saben usarme, tengo un entrenador que sabe lo que quiere de mí. Eso me va perfectamente.

"Welsch hizo mucho para el baloncesto checo y me acuerdo cuando se clasificó para la Final Four con el Unicaja, dejó bien escrito su nombre en la historia del club"

-¿Le da Mumbrú la confianza que necesitaba?

-Puede ser que sí, él me dijo que quería de mí y yo creo que estoy cumpliendo. Él dijo que tenía que jugar en poste bajo y los dos sabemos que necesita uno del otro y está yendo genial.

-Ahora toca visitar al Unicaja, ¿cómo lo está viendo?

-He intentado ver algunos partidos, no pude ver todos. Es un equipo más atlético que el año pasado y como es un equipo nuevo aún les falta conjuntarse bien, crear una buena química. El Unicaja siempre es un equipo que lucha por arriba. Es normal, al principio de temporada siempre cuesta y es parte del juego. Jugar dos partidos a la semana también a veces es más complicado para acelerar en la química del equipo.

–¿Qué le parecen a usted los pívots del Unicaja?

–Realmente tampoco les conozco tanto. Contra Gerun he jugado sólo un partido y es un jugador que aporta físico y también en anotación. Más rebote aporta por ejemplo Elegar. Lo que he visto de Rubén Guerrero es que es un jugador más típico luchador que intenta aportar lo que puede en ataque y en defensa.

-Su nombre sonó en los veranos recientes en Málaga, ¿hubo alguna opción real de venir?

-No, yo sé que mi agente habló con el Unicaja pero preferían a Gerun. No hubo una posibilidad real de ninguna manera.

-A Casimiro le conoce bien de dos etapas en Sevilla y en Gran Canaria. ¿Qué tal como entrenador?

-Lo pasé bien porque él sabía usarme y qué quería de mí. Si un entrenador me aporta en este aspecto yo le voy a dar siempre el 100% y es lo que siempre hice con Luis. Siempre tuve buena química con él en la relación jugador-entrenador. Me lo pasé muy bien en ambas etapas.

-¿Qué destaca de él?

-Su personalidad porque él respeta mucho a los jugadores y los intenta ayudar. Es una buena persona y siempre está ahí para los jugadores. Es una cosa que recuerdo mucho de él, siempre intentaba ayudar también por el lado personal, no sólo como jugador.

-De ese tiempo en Sevilla quería preguntarle por Porzingis, que vuelve a brillar en la NBA con los Dallas Mavericks.

-No tengo mucho tiempo de ver la NBA porque con los horarios es complicado, pero está jugando muy bien. Es un jugador que tiene mucho talento y siempre lo estuvo demostrando. La mala suerte que tuvo es que hasta ahora no ha jugado ninguna temporada completa, espero que en Dallas sea su siguiente objetivo. Espero que le vaya bien, especialmente en el tema de las lesiones.

-Habla de su talento, ¿es el jugador que más tiene de todos con los que compartió vestuario?

-Sí, puede ser. También se tiene que tener en cuenta que cuando yo jugaba con él lo hacía en una posición diferente. No lo puedo decir claramente que en ese momento era el jugador con más talento. Obviamente era talento muy bruto, pero que se tenía que moldear.

-Otro de ellos es Satoransky, que sigue creciendo.

–No lo tenía fácil en Washington Wizards con Wall, que era el jugador franquicia. Ahora en Chicago está empezando a jugar lo suyo y le han dicho que quieren que ayude a los jóvenes que tienen en el equipo. Está cumpliendo muy bien.

-Uno de los que hace de todo en la pista.

–Eso es lo bueno de él. Él en la NBA no tiene una cosa que haga perfecta, hay muchos jugadores que aportan más en ataque. Pero él hace todo bien en general y eso es lo que le da la calidad que tiene.

-Comparte con él selección. Gran papel en el Mundial de China [sexto puesto por delante de Estados Unidos].

-Sí, creo que hemos sorprendido después de la baja de Vesely. Jugamos a gran nivel y enseñamos a todos que la gente en la República Checa sabe jugar al baloncesto.

-Hablando de su país, allí el Unicaja será conocido por Jiri Welsch.

-Yo recuerdo cuando él estaba ahí, pero como la mayoría de su carrera estuvo fuera no es tan conocido en el país. A raíz de la selección se empezaron a interesar verdaderamente en él. Él hizo mucho para el baloncesto checo y me acuerdo cuando se clasificó para la Final Four con el Unicaja. Dejó bien escrito su nombre en la historia del club.

-¿Es una de las figuras del baloncesto checo?

-Sí, él tuvo mucha calidad y es muy conocido. Con Satoransky y Vesely yo diría que son las figuras más conocidas.