El estimulante regreso de Yankuba Sima

"Está hecho un toro". Era una frase habitual de quienes lo veían entrenar cada día en Los Guindos antes de la pretemporada del equipo. Yankuba Sima, en su primera temporada completa en Málaga, quería estar fino desde el inicio de la campaña, tiene muchos retos por delante. Sesiones físicas y también técnicas trabajando con Fran Vázquez y en algunos tramos también con Yannick Nzosa, que ya está jugando con el Movistar Estudiantes. Pero tuvo una rotura fibrilar de grado 2 en el gemelo izquierdo pocos días antes del arranque colectivo de la pretemporada que le hizo perdérsela.

Sima llevaba un par de semanas presto, pero la cicatriz aún estaba fresca y no se querían correr riesgos, se esperó a las seis semanas recomendadas. Se estudió que volviera en la Supercopa, pero se prefirió esperar y dejarlo en una semana más de puesta a punto porque se necesitaba fortaleza en el juego interior, pero no arriesgarla. La semana de entrenamientos fue bien tras la Supercopa y el catalán recibió el plácet para volver. Y ofreció una sensación muy buena, como si no hubiera estado parado, en su regreso a la competición oficial. Con un punto más de dureza y contundencia, tocando balones en los rebotes, chocando y pegándose con su mejora física.

"Es verdad que le hemos dado muchos feedbacks estos días de cómo jugó contra ellos en el play off; teníamos que repetir esa línea, David estuvo mal y él estuvo extraordinario con Dylan y había que repetirlo. Le costó, pero tuvo buenas decisiones atrás, con Ristic tuvo problemas en el pop, y luego se adaptó. No es que lo esperábamos, pero intentamos que tuviera el partido que ha tenido. Por suerte ha sido así", decía Ibon Navarro sobre cómo había sido la aproximación al partido de Sima, que en el pasado play off de cuartos de final hizo un sensacional trabajo sobre Shermadini y destacó, despejando cualquier duda sobre su continuidad en el equipo, también en ataque.

Sima estuvo 17 minutos en pista (Diop sólo estuvo 41 segundos), con seis puntos (3/4 en tiros de dos), cinco rebotes y un robo para ocho de valoración. Tuvo dos mates, uno en una gran continuación por encima del aro con Carter y otro tras un robo suyo y un pase largo de Alberto en el que recibió y mató muy por encima del aro en lo que fue una estocada para subir a los 16 puntos de renta ya en el último cuarto. Llegó un momento en el que acabó derrengado hacia el banquillo después de varios esfuerzos continuados. Debe coger el ritmo y tendrá altibajos, pero ver esta versión de Sima en un equipo que necesita interiores solventes fue una grata noticia. Avisaba Ibon de que el regreso de jugadores implicaría un reajuste de roles que normalmente suele implicar un peor juego y algún resultado adverso, necesario para el progreso futuro del equipo. La primera bala se esquivó. Más tarde llegará la vuelta de Kravish también (Diop acaba contrato el próximo sábado). El regreso de Lima va para más largo, aunque el brasileño cada vez va trabajando con más intensidad y se acerca su reaparición.