Yannick Nzosa, avance pausado en Estudiantes

Más información Fran Vázquez, nuevo maestro del Unicaja

Ver a Yannick Nzosa jugar con Movistar Estudiantes ya supone una noticia positiva. Calvario del pívot congoleño superado, ahora ha encontrado una cierta estabilidad en club estudiantil, líder de LEB Oro; favorecido el canterano del Unicaja por Francis Alonso y Carlos Suárez, seguro que dos lapas para que Nzosa pueda desarrollar un baloncesto que quedó escondido en las últimas dos temporadas. Pero está en el camino. Respondiendo a las exigencias de Pedro Rivero, técnico del Estu, y un proyecto que pretende volver a ACB a corto plazo, por lo que las exigencias son máximas. Verano que fue largo, e intenso, con el Unicaja dando a Nzosa todas las comodidades posibles en ese desarrollo, sobre todo a nivel físico, donde se ha visto cierto desarrollo, y una cabeza que necesitaba salir del ecosistema Unicaja. En Los Guindos se está al tanto de sus méritos, cesión con vistas a volver el próximo verano, ya como un jugador más hecho, y valorar todos los escenarios. Todavía con 19 años (cumplirá 20 en diciembre) y etapas por quemar. Es un año importante en su carrera.

Está en casi 14 minutos de media con el Estu, ya con siete jornadas disputadas. Mayoritariamente jugando de '5' y en ese rol, además de defensivo, de dar dosis importantes de energía al juego. Ibon Navarro en Málaga le veía como un '4', falto de kilos y de sentido en los movimientos, inteligencia ha tratado de trabajar en Los Guindos durante el verano, con Fran Vázquez, ahora un miembro más del cuerpo técnico cajista. Ha tenido algún partido con el Estudiantes donde se ha visto penalizado en minutos, consecuencia de mala gestión con faltas, pero tiene una cuota de tiempo en pista asegurada. En ese rango, suficientes para que pueda ir dando pasos durante la temporada. 2.9 puntos, 3.3 rebotes y 3.3 de valoración son sus medias en estas jornadas, estadísticamente no será un jugador que acapare. No lo era tampoco en Málaga cuando de repente apareció en el primer equipo. Que ese físico adquiera un cierto recorrido y que la buena dinámica de su equipo le propulsione.

Las grandes condiciones están intrínsecas, mientras el Unicaja trata que no se marchite. Con la NBA también de fondo, aunque no parece un actor que pueda entrar a corto plazo. Tendrá que hacer méritos en Europa antes. Va dando avances, pasos lentos, pero es la hoja de ruta para que Nzosa vuelve a retomar la frescura. Sí está liberado un Francis Alonso que está eclosionando esta temporada, demostrando que puede aspirar a cotas mayores. 14 puntos y un 50% en triples. Está en un club de prestigio, con gran ruido en cualquier punto de la geografía. Si sigue en ese ritmo, raro sería que el malagueño no tuviese hueco en ACB, aún con 27 años. Le vendrá bien ese protagonismo en LEB Oro, apuesta que tenía su riesgo en verano, pero hasta el momento sale cara; ya con cierto peso en este Estudiantes puntero. Pero el interés del Unicaja se centra en Nzosa.