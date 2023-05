El examen de Yankuba Sima

El Unicaja regresa al trabajo, le quedan al menos dos semanas de competición oficial, igual algo más si lo hace bien. Con el grueso de la plantilla con contrato ya para temporadas venideras, quedan los casos de Will Thomas y Tyson Carter por resolver, el club ya tiene una opinión formada con ellos que no va a cambiar sustancialmente con lo que ocurra de aquí al final, con sus matices. Es quizá Yankuba Sima quien tiene el mayor examen por delante en lo que queda de temporada.

El Unicaja tiene una opción para hacerse con la propiedad del pívot catalán una vez llegó a un acuerdo a tres bandas con Reyer Venezia, el club por el que firmó en verano pasado, y Baxi Manresa, que tenía el derecho de tanteo para regresar a la ACB. Fue la mejor opción de mercado que se encontró cuando la grave lesión de rodilla de Augusto Lima a finales de 2022. No estaba teniendo protagonismo en Italia, era un cupo interesante y con proyección que la temporada previa había intervenido en la espectacular temporada del Baxi Manresa y era la pieza que mejor encajaba, con sus características distintas a la del brasileño, para seguir manteniendo profundidad en el juego interior de la plantilla.

Ahora llegará el momento de evaluar, al final de temporada. Hay pros y contras para su continuidad. Se ha integrado bien en el grupo, su actitud en el trabajo es excelente y es un cupo que es necesario en la configuración de la próxima plantilla sabiendo que Lima no estará de vuelta, en el mejor de los casos, hasta diciembre o enero próximos y habrá que ser pacientes porque su lesión ha sido grave. En su rol de quinto pívot ha hecho el papel. Pero también ha dejado dudas en partidos concretos. Está promediando, en 14 minutos en pista, 5.3 puntos (50% en tiros libres y 55% en tiros de dos) y 3.6 rebotes para 6.6 de valoración. Por comparar, cifras similares a las de Lima, que hizo 3.9 puntos, 4.2 rebotes y 2 asistencias para 6.8 de valoración en 16 minutos.

Sin embargo, el impacto defensivo de los jugadores es sensiblemente diferente. El brasileño era un ancla y un protector de aro que actualmente no tiene el equipo, así como también un engrasador del ataque con su gran capacidad de pase y para generar espacios desde el poste alto. Sima no tiene esa contundencia defensiva y sigue pareciendo algo perdido en mecanismos atrás. No es un jugador contundente por naturaleza, pero le queda un amplio margen de mejora en las lecturas defensivas. Es frecuente ver a Ibon Navarro corregirle En ataque no es productivo, salvo alguna jugada concreta, en el poste bajo y su mejor virtud son las continuaciones para rematar por encima del aro. Ha mostrado una buena conexión con Alberto Díaz en esa suerte, pero su catálogo es reducido.

Hay que ser conscientes de su rol, pero ¿es un puesto mejorable? Es algo que se ha debatido en el club y que se seguirá haciendo en las próximas semanas. No se encuentra un cupo a tiro que mejora al equipo, aunque en función de los movimientos se puede ampliar el abanico. A la espera de Thomas y Carter, quedan huecos en el cuatro y el dos más el cinco, con Lima detrás. Una de esas plazas es para un cupo (para ACB no sería necesario, son cuatro, pero sí para BCL, donde se demandan cinco) y las otras dos son plazas de extracomunitarios libres. Carter ha sido el único con esa condición esta temporada y se dejó una plaza más para contingencias. Pero se da la circunstancia de que todas las bajas de larga duración esta temporada han sido de cupos. Desde la más grave de Lima hasta la de Djedovic, mes y medio fuera tras la Copa, pasando por las de Alberto Díaz y Darío Brizuela que les han hecho llegar justos a la Final Four de la Basketball Champions League.

En cualquier caso, debates y decisiones que se pueden tomar con tranquilidad por el hecho de tener al grueso de la plantilla asegurada, con lo que se puede tener calma para ponderar y valorar las distintas opciones de configuración.