La expedición del Unicaja a Lisboa

El Unicaja realiza este viernes su último entrenamiento en el Martín Carpena antes de desplazarse a Lisboa para jugar el Torneo Internacional de la capital portuguesa, en el que se medirá este sábado (20:30 horas en España) al Sporting de Portugal y el domingo a Coosur Betis o Benfica en función del resultado.

El equipo dirigido por Ibon Navarro se desplazará con los siete profesionales disponibles. Lo hará este mismo sábado en avión para regresar el lunes por la mañana. Melvin Ejim tenía previsto llegar desde Canadá con su familia durante este viernes, pero se consideró precipitado desplazarlo sin ningún entrenamiento y se le deja el fin de semana de adaptación antes de regresar el martes, tras el descanso del lunes, al trabajo.

Con Alberto Díaz, Darío Brizuela y Kendrick Perry en el Eurobásket y Augusto Lima en la Americup, son Tyson Carter, Nihad Djedovic, Tyler Kalinoski, Jonathan Barreiro, Will Thomas, Dylan Osetkowski y David Kravish los profesionales que viajan. Junto a ellos, Mario Saint-Supéry, que estará en órbita de primer equipo toda la temporada, más Álvaro Mena, Rubén Vicente y Baba Badji. Adam Waczynski, que está entrenando con la plantilla, no juega al no tener contrato y Gody Dike, que ha hecho su recuperación con el club, se marcha este fin de semana a Estados Unidos para afrontar su última temporada en la NCAA, en Loyola Maryland.

El equipo junior/EBA de Antonio Herrera juega un torneo en Valencia y se prefirió no tirar de más jugadores. Miracle Bamadu es habitual también en el trabajo del primer equipo.