Los extranjeros del Zenit vuelven "tras unas breves vacaciones en casa", pero sin Kuzminskas

La guerra por la invasión de Ucrania por parte de Rusia deja situaciones bastante extrañas y rocambolescas. Los equipos rusos están excluidos de las competiciones europeas, pero siguen jugando la competición doméstica. De hecho, había un CSKA-Zenit este lunes. Con el equipo de San Petersburgo, entrenador por Xavi Pascual, han regresado varios jugadores que se habían marchado. Anunció que el polaco Mateusz Ponitka y los estadounidenses Billy Baron, Tyson Carter (jugó contra el Unicaja en la BCL con el Lavrio) y Alex Poythress.

"Después de unas breves vacaciones en casa", era la polémica forma de anunciar por parte del equipo ruso el regreso de sus jugadores a la disciplina. Uno que no ha vuelto es el ex jugador del Unicaja Mindaugas Kuzminskas. Al poco de comenzar la invasión, el lituano decidió regresar a casa. Lituania es uno de los países más preocupados por la invasión ucraniana. De hecho, el Zalgiris vistió la pasada semana con los colores de la camiseta de la bandera del país hermano en apoyo a la invasión. En Polonia ha generado polémica el regreso de Ponitka, capitán de la selección, cuando en el país, que comparte muchos kilómetros de frontera con Ucrania, se ha posicionado claramente.

👉🏾 After a short home-needed vacation, Mateusz Ponitka, @mrjloyd, @Billy_Baron, @Tyson23Carter, and @AlexTheGreat22 have already returned to BC Zenit. pic.twitter.com/EiUVmPbvs0