El fichaje de Yankuba Sima, una batalla de desgaste

La situación para la llegada de Yankuba Sima está cerca de cristalizar, pero queda madeja por desenredar para ver al gerudense con la camiseta del Unicaja. Es el jugador que quiere el equipo malagueño y él quiere venir a toda costa, está muy ilusionado con la opción de jugar en Málaga, pero hay muchos actores distintos.

Al Reyer Venezia no le falta el dinero y no le sobra el jugador. Aunque ya no se vistió el pasado domingo en el partido ante el Verona, indicio de que la situación podía arreglarse, el fichaje no está cerrado. La idea en la que se trabaja es una cesión con opción de compra para el Unicaja, que debería arreglar, la otra parte de la película, con el Baxi Manresa el tema del tanteo que tiene el equipo catalán para contar con él en el futuro si así lo desea. Los agentes de Sima intentan desbloquear la situación. El presidente del Reyer Venezia es peculiar y hay que hilar fino. No hay, evidentemente, problemas entre el club malagueño y el jugador, muy ilusionado por regresar a la Liga Endesa. Tiene buena relación con los internacionales españoles (Alberto Díaz, Darío Brizuela y Jonathan Barreiro) y las referencias son buenas.

El Unicaja piensa que Sima es el jugador que, sin replicar las características difícilmente imitales de Augusto Lima, mejor casa con lo que se necesita. Por el tema de cupos y roles, en Tenerife se vio que son necesarios los tres interiores para choques de máximo nivel. Y la idea es no tener que debilitarse en competición europea prescindiendo de un jugador en el caso de que se fiche a un jugador que no sea cupo. No obstante, el Unicaja también tiene prisa por meter a un jugador en dinámica. Hay ahora sólo un partido por semana gracias a haber evitado el play in, pero a finales de enero y principios de febrero la cuesta se empina por acumulación de partidos y calidad de los rivales. Y ahí debe estar ya el refuerzo. Sea Sima, como se pretender y parece cercano, o sea otro en el que caso de que no se deslíe el asunto.