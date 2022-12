El Unicaja, partido a partido

Se dice que del éxito lo importante es que no se te suba a la cabeza. Otras expresiones hacen referencia negativamente a morir de éxito. En el Unicaja eso no va a pasar, al menos no mientras Ibon Navarro esté al mando del equipo malagueño. El discurso del entrenador cajista es el de ir partido a partido, poniendo una marca en la lista de básicos cada vez que el equipo juega. Es habitual que el preparador vasco le quite trascendencia a las victorias, sean contra quien sea, para rápidamente centrarse en el siguiente rival.

Tras la victoria ante el Zaragoza en el Martín Carpena y la derrota del Barcelona en Santiago, el Unicaja escalaba hasta la tercera posición con siete victorias y tres derrotas en su casillero. Sin embargo, sobre la posibilidad de ser cabeza de serie en la Copa del Rey, Navarro lo zanjaba con: "Fuenlabrada". La próxima salida de los de verde en la Liga ACB. También avisó después de asaltar La Fonteta y vencer a Valencia de que era importante no perder el foco y que "vendrán momentos malos y tenemos que estar preparados".

"Las obras van más adelantadas que si hubiésemos empezado dos semanas más tardes, pero yo creo que este equipo tiene mucho margen de mejora. Hay muchas cosas que un equipo que lleva tiempo jugando juntos tienen interiorizados, que nosotros todavía no. Tenemos que enfrentarnos todavía a algún resultado muy malo, porque cuando todo va bien, ganas y juegas bien, pues todo es maravilloso, pero un equipo tiene que verse también ante un resultado malo, ante un problema para seguir haciéndose equipo. Porque si no te puede llegar el día que menos quieres o te interesa y no te has visto en un partido que no te salga nada bien o perder dos partidos seguidos a ver como reaccionas. Nos faltan muchas cosas a las que nos tenemos que enfrentar, es una cuestión de que vaya pasando el tiempo, son cosas que no las puedes entrenar, son parte de la competición", decía Navarro del rendimiento de lo que ha ofrecido el equipo en una entrevista en Play Basket de la Cadena SER.

El nivel de la BCL ha subido esta temporada, pero parece que el equipo está cogiendo hechuras para ser candidato a todo. "Uno de los objetivos tiene que ser competir al máximo, dar nuestro máximo y ver si eso nos da para ganar. Las competiciones europeas, igual que las nacionales, son muy difíciles porque solamente gana uno. Ahora mismo echas un vistazo al grupo que nos puede tocar en la siguiente fase y nos pueden tocar equipos como Galatasaray, que tenemos algún conocido por allí, como Dylan Ennis. Te puedes encontrar equipos que estaban jugando hasta hace no mucho la Eurocup. A todos nos gustaría llegar y ganar, pero solo lo hace uno. Mira el Tenerife, actual líder de la ACB, también está jugando la Champions. No es fácil ganarla, pero está claro que si consiguiéramos seguir ganando y acercarnos a la Final Four, pues es un torneo de un fin de semana y tienes que ganar dos partidos, ojalá. Ahora mismo eso queda muy lejos, afortunadamente estamos clasificados para la siguiente fase, pero ahora mismo solo puedo hablarte de Fuenlabrada", comentaba del nivel de la competición.

En definitiva, un discurso de tener los pies en la tierra y trabajar cada día. El equipo no ha dejado de crecer desde que comenzó la temporada, mostrando un juego coral en ambos lados de la cancha que invitan a todo el entorno que rodea al club a ilusionarse como hace temporadas que no ocurría. La ilusión es parte del deporte y Navarro está conforme con ella mientras ellos sepan que tienen que seguir entrenando y haciendo las cosas bien, porque como suele decir: "Hay que hacer muchas cosas bien para ganar un partido".