Final de temporada sin premio para el Unicaja Femenino y el Estepona

Final de temporada para las malagueñas de la Liga Femenina 2. Y no hubo premio para ninguna de ellas, que en el próximo curso repetirán presencia en la categoría. Pero no será la de plata, sino la de bronce. La FEB creará la Liga Femenina 2 Pro y deportivamente ninguno consiguió billete. La normativa no está muy clara y habrá que esperar acontecimientos, por lo que no es un escenario fijo.

El Unicaja Femenino despidió una campaña extraña con triunfo. Se impuso con comodidad al Pozuelo (67-48), colista del Grupo B. Rompió el duelo en el primer cuarto. 16 puntos y ocho rebotes para Nneka Ezeigbo y 12+5 para Vero Matoso. Fin a un proyecto que era ilusionante y que un brote de COVID, además de otros factores, destrozó. Con la temporada acaba en marzo se abre un periodo importante de reflexión para poner las líneas maestras del próximo proyecto. Si no hay opción de estar en la Pro, el ascenso debe ser el objetivo sí o sí.

También ganó el CAB Estepona, que se impuso al Picken Claret (47-39). Gran último cuarto de las esteponeras (21-4) para pelear ese sexto puesto que daba el billete. El triunfo con dos prórrogas del Paterna en la pista del Fustecma arrebató esa posibilidad. 16 puntos y 10 rebotes para Sierra Moore, la mejor de las de Quique Gutiérrez este año, y 10+10 para Claudia Calvelo. Pese a todo, gran temporada para el Estepona, que aseguró pronto la permanencia y se permitió soñar por el ascenso. Quedó séptimo (15-11), mismo balance que el Raca y el Paterna, por delante. Y a una victoria del play off.