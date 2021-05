Gran regalo de cumpleaños para Fotis Katsikaris en el día en el que sopla 54 velas. El Unicaja se impuso en el Buesa Arena al Baskonia en un partido de nivel. El equipo malagueño necesitaba una victoria de este calibre en lo mental, pero no había otra si quería seguir luchando por el play off. Le quedan dos batallas (Acunsa GBC y Real Madrid) por delante para apurar sus opciones de estar entre los ocho primeros. "Muy, muy contento por la victoria. No hay duda. Sobre todo por cómo jugamos de principio a fin. Somos un equipo que tiene muchos altibajos en los últimos partidos, incluso toda la temporada. Momentos buenos, rachas malas", comenzaba el griego en rueda de prensa.

"Cuando tenemos momentos malos durante un partido en muchas ocasiones nos perjudicó para recuperarnos o ser sólidos. Es un partido que jugamos con mucha consistencia, concentración y paciencia para controlar el juego del Baskonia. Tuvimos un buen equilibrio, el equipo necesitaba una victoria después de los malos resultados que te crean malas sensaciones. Felicitar a los jugadores por el esfuerzo y la victoria. Tiene mucho mérito en unas circunstancias psicológicas malas para sacar pecho y llevarse la victoria", explicaba el entrenador cajista, que quería ver esta versión con más continuidad: "Desde el primer día que cogí al equipo era mi objetivo. Puedes jugar bien o mal, pero ser sólido es lo más importante en nuestra liga. Sabemos lo que nos falta como equipo en general. Esa montaña rusa que el Unicaja tuvo casi todo el año. La mayoría de las veces ganamos, otras no. En una situación que no estábamos bien anímicamente el equipo sacó pecho para ganar a un gran equipo como el Baskonia".

Katsikaris era cuestionado por cómo está la batalla por el play off. "No sé si queda tiempo", decía tras perder en el Carpena con el Morabanc Andorra. No cambió su discurso, pero fue más claro y conciso. "Voy a ser muy, muy sincero. Yo quiero que ganemos el martes y también al Madrid, que va a ser muy, muy difícil. Que acabemos la liga ganando. No podemos pensar otra cosa, no depende sólo de nosotros. Hemos hecho un paso. El martes tenemos que trabajar más para ganar y el último contra un equipo para ganar. Si merecemos estar en el play off vamos a estar. Si no lo merecemos no vamos a estar. Porque es una liga que te pone en tu sitio y eso es verdad, es la realidad", terminaba.