Katsikaris: "Nuestra defensa fue terrible"

El Unicaja cosechó en Francia la primera derrota de su historia en la Basketball Champions League. La perpetró el Dijon, un equipo que pasó sin pena ni gloria por el Carpena hace unas semanas. Pero que en su pista mostró una versión corajuda para pasar por encima de un equipo malagueño dantesco. En ningún momento tuvo opciones de competir por la victoria y continúa sumando malas sensaciones. Le cuesta tener continuidad de buenos resultados. "Quizá una de las razones por las que el Dijon perdió en los últimos dos años tres partidos en su casa está en este partido. Ellos juegan completamente diferente, con más energía y realizan un excelente trabajo jugando una gran defensa. Nosotros tomamos malas decisiones en nuestro ataque y nuestra defensa fue terrible", explicaba Fotis Katsikaris en rueda de prensa.

"Es una buena lección para nosotros para aprender que no hay partido fácil. Tenemos que estar más serios de nuevo, tuvimos 17 pérdidas, un número grande. Es una falta de concentración y una falta de consistencia lo que ocurrió", aseguraba el entrenador griego: "Nosotros fuimos tarde a todo. Holston tuvo una noche muy, muy cómoda. Él se sintió muy bien. No tuvimos actividad. Pero en general la defensa fue terrible".

El técnico heleno mostraba su enfado por el papel en Francia. "Jugamos muy mal. No leímos bien el partido desde el principio. Ellos salieron con mucha energía, el equipo estaba avisado que tienen físico, que son muy fuertes en su casa. Muy mal inicio, estábamos siempre atrás en todo. En defensa y en ataque muchísimas pérdidas. Es una valoración con el marcador y las pérdidas, regalamos muchísimos puntos de rebote ofensivo y tras pérdida. Otra vez el problema de las pérdidas, creo que fueron de falta de concentración, mala lectura y que no jugamos con la energía que necesitaba este partido", afirmaba.

"No hay ningún partido fácil. Ellos tenían dos motivos para jugar así. Primero su clasificación y segundo estaban muy dolidos del primer partido. Nos equivocamos mucho en pensar que la calidad era la del equipo que ganamos de 30. Allí tenían muchos problemas y ahora demostraron que son un equipo fuerte. Teníamos que haber estado bien preparados mentalmente para no cometer tantos errores", terminaba Fotis Katsikaris, que se centraba en el partido de ACB del próximo sábado en el Carpena frente al Urbas Fuenlabrada: "Tenemos el viaje y a prepararnos. Sabemos nuestras carencias y que sí jugamos así no vamos a tener pocas opciones. Hay que recuperar nuestra actitud, nuestra energía y nuestra actividad y así nos ayudará a jugar baloncesto. No me gustó nada como jugamos".