Se terminó la temporada 2020/21 para el Unicaja, que no luchará por el título de la ACB. Perdió frente al Real Madrid y gastó la última bala que le quedaba. "Ellos salieron con mucho acierto, lo que no es sorpresa porque sabemos los jugadores que tienen. No perdimos la fe de luchar cada posesión, de intentar mejorar atrás y sobre todo nuestro ataque. Cerramos la primera parte seis puntos abajo. En el descanso hablamos de dar todo en los segundos 20 minutos. Ellos cogieron una ventaja de 14 puntos, el equipo luchó y llegamos con opciones de ganar. Fallamos dos tiros libres y una bandeja. Pero bueno. Cruel. El equipo tenía muchas ganas, quería por supuesto ganar el partido y jugar el play off. La vida en el deporte es así. Es una derrota que nos duele a todos, acaba la temporada. Es la realidad y es lo que ha pasado", comenzaba Fotis Katsikaris en rueda de prensa.

"Me vais a permitir calmar todo porque es difícil justo después del partido hacer la valoración. En pocos días podremos hacerla y hablar todo del equipo en esta temporada", aseguraba el entrenador griego cuando era cuestionado por su balance de la campaña cajista, mientras incidía sobre la derrota: "Siempre tienes otra oportunidad. La última era hoy. Podemos hablar de unos partidos que se pudo ganar, unos problemas que el equipo tuvo desde el principio de la temporada, la falta de consistencia sobre todo. Algunos partidos críticos donde fallamos".

Se le preguntaba al técnico cajista sobre si le gustaría continuar al frente al Unicaja. Hay que recordar que se firmó un contrato que se podía cortar por ambas partes al final de este curso. No existe, por ahora, esa intención por su parte. "Yo personalmente tengo muchas ganas e ilusión de seguir con el equipo. Por eso acepté las condiciones de venir en una situación complicada, yo sabía que iba a ser complicado. Intenté de mi parte, no sólo cambias unas cosas para ver las virtudes o carencias bastantes que tiene el equipo y competir. Ahora más, en una temporada tan difícil y tan complicada, y al final mala por el equipo por todo lo que representa, fue decepcionante. Eso a mí, personalmente, me da mucha fuerza. De trabajar y de poner a este equipo donde se merece", afirmaba.

Katsikaris daba una idea de cómo estaban los jugadores tras el final de temporada. "Está tocado el vestuario. Son muy buena gente todos, teníamos muchas ganas de recuperar las sensaciones. De ganar contra un gran equipo y jugar el play off. Era el mínimo objetivo. El vestuario está tocado por supuesto y yo también, no me gusta perder. Me duele mucho por el esfuerzo que hizo el equipo. Teníamos opciones de ganar", aseguraba el heleno, que terminaba hablando sobre si afectó a la plantilla la situación del club: "Cada uno tiene su... eso no lo puedes controlar como entrenador. En qué porcentaje le afecta y le perjudica esa incertidumbre. Quiero creer que no. Llevamos dos meses en esa situación y teníamos la misión de trabajar bien e intentar ganar los partidos. Ahora, si a alguno le he afectado no lo puedo controlar y no te puedo responder".