Está de vuelta: primera exhibición de Francis Alonso en Oviedo

Francis Alonso está de vuelta. Tras un paso gris por Fuenlabrada, el jugador cedido por el Unicaja ha encontrado en Oviedo su plataforma hacia el primer nivel. En el día en el que Natxo Lezkano debutaba en el banquillo del Liberbank, el malagueño dio su primera exhibición en tierras asturianas para dejar la victoria en Pumarín (88-70) frente a Coruña. Un triunfo importante para abrir brecha con los puestos de descenso (que ocupan el Marín Peixegalego y el Real Canoe). MVP para el cajista, que está brillando en sus primeros días en la Leb Oro.

Ante los gallegos dio un auténtico recital, en una de esas noches que recuerda a las que tenía en Greensboro. 31 puntos (2/3 en tiros de dos, 7/12 en triples y 6/7 en tiros libres), siete rebotes y cinco asistencias para 36 de valoración. Un impacto altísimo durante todo el partido, donde fue apareciendo para echarse al Oviedo a los hombros. No le está pesando la falta de ritmo competitivo, apenas jugó en su primera experiencia en la ACB, para sacar esa versión más demoledora del exterior, que tiene muchos puntos en las manos. Está viendo aro con facilidad (21.3 puntos de media en los tres partidos que ha jugado con casi un 40% desde el perímetro), pero también está sumando en otras facetas. La muestra es muy pequeña, pero no hay ningún jugador en la categoría que supere los 17 tantos por encuentro. Y lo más importante, está 26 minutos en pista, principal motivo de este paso atrás competitivo. De momento está dando dos adelante.

Ha caído de pie el joven en Pumarín, siendo ya importante para Lezkano en su primer día. Después el entrenador hacía referencia a su talento en rueda de prensa. Está asumiendo responsabilidades en una situación adversa y nueva para él, siendo el máximo anotador en los dos últimos duelos. Tiene hambre el malagueño, con una madurez impropia de esa edad y con ganas de triunfar. "Fue una muy buena sensación. Por ahora, con lo que me quedo de aquí es la gente, son todos muy amables y la gente acogedora. Nada más llegar aquí el trato fue muy bueno y me hizo sentir como en casa. Estoy muy agradecido a toda la gente, tanto el equipo, como trabajadores del club y los habitantes de Oviedo, por el trato que se me está dando. Es difícil cuando llegas a mitad de temporada a la hora de adaptarse, pero recibir este trato y sentirme como hasta ahora es de agradecer", decía en declaraciones para el Liberbank Oviedo.

Sabe Francis Alonso lo que puede aportar. "A nivel ofensivo puedo generar la atención necesaria para crear tiros tanto para mí como para mis compañeros. En esta liga puedo ser considerado como un combo, ya que puedo jugar tanto de base como de escolta, si se me necesita para repartir juego, puedo dar asistencias, y si se me necesita para anotar, puedo hacerlo también. Tengo que intentar aprovechar esas cualidades para que el juego ofensivo sea más dinámico. Defensivamente, siempre quiero darlo todo, y lo que se pida de mí, mostrarlo en la pista, lo que ya hice en otros equipos. La defensa es lo que nos va a hacer ganar partidos", exponía el exterior.

"La LEB Oro es muy estratégica, es la más táctica de todas yo creo porque hay muchos jugadores veteranos que conocen bien el juego y te castigan mucho los errores. A nivel de intensidad es cierto que varía, ya que la NCAA siempre ha sido muy dura en ese sentido, con mucho ritmo, por lo que se ve que son estilos muy diferentes. Después de haber estado cinco años allí hay que tener una adaptación, pero estoy muy contento en el equipo, en cómo estamos trabajando", explicaba el '13' azulón sobre la categoría de plata, mientras confía en sacar adelante la situación con el Oviedo: "Tenemos que centrarnos mucho en nosotros mismos, tomarnos tiempo para concentrarnos en nuestro juego y cosas a mejorar en vez de en el resto de equipos. Estoy muy contento del esfuerzo que estamos haciendo estas últimas semanas y tenemos mucha confianza en que el equipo va a sacar victorias".