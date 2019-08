Frank Elegar: "Yo siempre juego para ganar"

Frank Elegar es uno de los fichajes de calibre en el Unicaja. El pívot, de 2.08 metros y 32 años, es uno de los que mejor representan esa metamorfosis física que vive la plantilla. Estuvo cerca su llegada a Málaga en el verano anterior, pero acabó dándose ahora. Llega con ambición y un discurso muy convincente. "Fue una sorpresa. Tenía otras ofertas, pero mi agente me dijo que mirase el correo y le dije que era muy temprano... Cuando vi la propuesta del Unicaja no tuve dudas, porque ya el año pasado tuve la oportunidad de venir aquí, pero no pude"", explicaba el cinco.

El estadounidense, que tiene pasaporte por Islas Vírgenes y Guyana, ya se entrenó varios días a las órdenes de Luis Casimiro junto a algunos de sus compañeros. "Todo el mundo es agradable, compañeros y los entrenadores. Al principio he sentido un poco de calor dentro de la pista, pero me voy adaptando. Estoy preparado para el reto de sustituir a los jugadores que había antes en mi posición", admite el interior, que amplía: "Pienso que, sobre el papel parece un gran equipo, pero quiero verlo cuando estén todos los que están compitiendo para el Mundial. Tendremos una opinión más certera cuando estemos todos".

Elegar es un trotamundos, pero nunca jugó en la ACB, o que supone un desafío pasada la treintena. "Es un desafío. He jugado contra estos equipos durante toda mi carrera. Todo el mundo dice que es la competición más fuerte después de la NBA. Siempre me ha sorprendido el nivel de los equipos españoles y será un reto jugar ahora en España", asegura el pívot, que no se pone techo: "La Eurocup, podemos ganarla. Yo siempre juego para ganar, hay que ir a por algún título".