La frustración convertida en gasolina

El Unicaja ha reaccionado de manera sensacional a la frustración que supuso la Final Four de la Basketball Champions League, con dos derrotas ante la afición en un momento en el que se soñaba con el segundo título de la temporada, se veía cerca. El Unicaja estuvo donde tenía que estar, pero ese fin de semana, al contrario que el de Badalona, llegó sin la chispa adecuada para tocar plata. Son cosas que pasan y es parte del proceso de formación de un grupo.

"Sí, lo hemos trabajado", admitía antes del partido que puede ser definitivo para acceder a semifinales ante el Tenerife Ibon Navarro: "Lo importante es reconocer es que no llegamos al partido de Bonn mentalmente bien. Notabas que algo que no iba bien, demasiado silencio para lo que es este grupo. Tensión, pocas risas, las caras, las miradas... Tú les puedes decir 'no os pongáis nerviosos'. Claro que sí, pero las cabezas de los humanos son así. Ya lo notabas antes".

Insistía Ibon en que las derrotas son enseñanzas. "Tienes que aprender de las cosas que te pasan, hay que relativizar lo que es esto. Darle el valor a lo que es una victoria o una derrota. Estamos aquí, aunque perdimos contra el Bonn, aprendimos de aquello. ¿Es una catástrofe perder con el Bonn? Sí, pero a la larga es lo que te hace estar ahí. ¿Es una catástrofe perder ante el Baskonia en la prórroga? Puede ser, pero es lo que te ayuda a ganar la siguiente prórroga que tengas. ¿Es una catástrofe que echen al entrenador y pierdas en Gran Canaria por muchos puntos? Sí, pero es lo que te hace seguramente que la siguiente vez que echen al entrenador ganas. Aprendemos con experiencias. Fue doloroso, fue 'una mierda de fin de semana', como dijo Dylan. Pero también fue una experiencia grandísima que igual nos ha ayudado a esta situación", sentenciaba Ibon Navarro.