La fuerte autocrítica de Yannick Nzosa

Están siendo unos meses complicados para Yannick Nzosa. La que debiera ser su temporada de consolidación en la élite tras explotar en la pasada está siendo un potro de tortura. En un curso donde es elegible en el Draft, el congoleño está pasando un calvario mental. "Lo estoy haciendo muy mal", llegó a confesar en una de sus pocas apariciones públicas. La llegada de Ibon Navarro tampoco ha mejorado su situación. Incluso ha ido a menos porque también aterrizó en Málaga Cameron Oliver, otro jugador interior.

Desde que el vitoriano está a cargo del Unicaja, el pívot no ha rebasado la barrera de los 10 minutos en ningún partido. Ni de ACB ni de BCL. Es muy sintomático. Al principio lo probó como ala-pívot, pero no resultó el experimento. Y ahora su protagonismo es residual. Ante el Coosur Real Betis salió con el encuentro decidido y apenas estuvo dos minutos en pista. Luego el técnico cajista fue preguntado por el canterano. "Entrena extraordinariamente bien, muy bien. Eso es lo que tiene que hacer. Entrenar, coger confianza. Hizo un muy buen tiro y eso es lo que tiene que hacer. Tiene que seguir entrenando, tiene que volver a recuperar buenas sensaciones, tiene que dejar de preocuparse por las cosas que hace mal y valorar más las cosas que hace bien porque son muchas", aseguraba.

Nzosa, que debutó frente a Ibon Navarro en Andorra, está teniendo una fuerte autocrítica que le está penalizando. Hay poco que rescatar de una campaña donde estaba en el foco. Ahora ha pasado a un segundo plano un jugador que no hay que olvidar que tiene 18 años. "Tiene tanta autoexigencia que solamente piensa en las cosas que hace mal. Y no tiene autorefuerzos con las cosas que hace bien y son muchas. Y cada dos por tres hay que decírselas porque si no sólo piensa en las cosas que hace mal. Y él tiene que mejorar en eso. Es joven, pero es un trabajo que no es técnico. También es mental. Su autoexigencia está muy bien, la va a llevar muy lejos, pero ahora mismo le está poniendo en apuros. No pasa de ahí. Solamente los errores, los errores...", afirmaba.

También daba las razones el entrenador de que no estuviera contando con minutos Nzosa. "Hay seis jugadores interiores, seis. Si pongo a Yannick Nzosa me preguntaréis por qué no juega Cameron. Si quito a Tim Abromaitis me preguntaréis por qué no juega Carlos Suárez. Siempre me vais a preguntar por los que no juegan. Es normal. Pero es que hay seis, todos no pueden jugar. Y si hacemos una división y hacemos que todo el mundo juegue es muy difícil que todos los jugadores de un equipo estén felices. Lo que tienen que estar felices es porque el equipo juega bien, porque el equipo compite bien, tienen que estar felices consigo mismo por el trabajo diario y sobre todo porque el equipo gana", finalizaba.