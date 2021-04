Garbajosa: "Hablas con Nzosa y te das cuenta que es perfil selección"

La irrupción en la élite de Yannick Nzosa es una de las noticias de la temporada. Su adaptación al primer nivel con 17 años no dejó indiferente. El Unicaja ha actualizado su contrato recientemente y le ha puesto un blindaje anti Euroliga mientras no decida dar el salto a la NBA. La Federación Española de Baloncesto lleva meses trabajando en su nacionalización por carta de naturaleza, como ya pasara con otros grandes jugadores como Nikola Mirotic o Serge Ibaka. Un proceso que marcha por buen camino y que debe cristalizarse, si no hay imprevisto, más pronto que tarde. Los planes iniciales es que pueda estar en el Europeo sub 18 o en el Mundial sub 19 este verano.

Sobre el congoleño volvió a pronunciarse Jorge Garbajosa, que ya lo había abierto con anterioridad la puerta de la selección española. "Es mucho más complicado. Lo que pasa es que cuando abres la boca se abre la caja de los truenos. Conozco a Nzosa, conozco a sus tutores, tengo tanto yo directamente, como Scariolo, como la dirección deportiva muy buena relación del Unicaja. Seguimos al jugador desde hace mucho tiempo, antes de que al Unicaja le interesase ficharlo", explicaba el presidente de la FEB en Radio Marca.

Nuevamente había piropos hacia el joven. "Te encuentras a un jugador con un potencial enorme, siendo además un chaval extraordinario y con una ética de trabajo para su edad fuera de lo común, con una capacidad mental de aprendizaje fuera de lo común... Claro que nos interesa que fuera jugador nacional", afirmaba el que fuera jugador del Unicaja: "A nivel también de persona cuando hablas con él te das cuenta que es perfil selección. Entonces sí que es cierto que empezamos a hablar del tema, pero esto es un proceso muy complicado. Aparte hay muchas restricciones para los jugadores nacionalizados puedan jugar con la selección nacional".

No obstante, más allá de barreras legales, Garbajosa volvía a reiterar el interés de que Nzosa pueda jugar con España. "¿Qué lo tenemos en mente? Sin ningún tipo de duda, no me escondo. Pero es un proceso más duro y más complicado de lo que parece. Esto no es firmar un papel y vas a jugar con la selección, es mucho más complicado", remachaba.