Garbajosa: "Sorprende ver al Unicaja en ese puesto de la clasificación"

Jorge Garbajosa compareció después de que tuviese lugar el sorteo de la fase de grupos del Mundial sub 17 que en julio acogerá Málaga y provincia. Era de obligado cumplimiento preguntarle al ex cajista por la situación que vive el Unicaja. "Sorprende porque es un gran equipo, con un muy buen entrenador, lo digo de corazón, con una directiva que está haciendo un gran trabajo... A veces estas cosas no salen y a veces es difícil de explicar. Hay equipos que empiezan la temporada con una dinámica positiva porque llegan en plena forma al inicio de la competición y todo va rodado y de repente tienes una racha mala y entras, como se dice coloquialmente, en barrena y cuesta salir de ello. Sorprende ver al Unicaja en ese puesto de la clasificación, pero hay muchos equipos con una situación complicada. Este año la ACB está tremendamente igualada. En la BCL siguen teniendo opciones. La situación no es agradable seguro para el club, los jugadores y los técnicos pero es reversible", aseguraba.

El presidente de la FEB guarda una relación estrecha con Antonio Jesús López Nieto, al que le mandaba un mensaje de optimismo para sacar adelante este escenario. "Tengo un especial cariño, sobre todo, porque creo que compartimos una visión de lo que es un proyecto. Por eso también, no quiero que se me note mi cariño por el Unicaja, es cierto que sorprende verles. Sé que lo está pasando mal. Es una situación difícil, pero por lo que transmiten el equipo está animado, el club está animado para en lo que queda de temporada darle la vuelta a la clasificación", terminaba el madrileño.