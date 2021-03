Gody Dike está a un partido de la March Madness

Gody Dike está a una victoria de jugar por primera vez la March Madness. Su universidad, Loyola Maryland, se impuso esta madrugada a Army West Point (67-63). Es la segunda sorpresa de los de Baltimore tras vencer anteriormente a US Navy, que eran dos de los grandes favoritos. El canterano del Unicaja salió de titular y estuvo 28 minutos en pista, en los que produjo dos puntos (1/4 en tiros), seis rebotes y dos asistencias. El héroe de la noche fue Santi Aldama, que está descollando en este final de temporada. El canario se está consagrando como estrella universitaria. 33 puntos (13/15 en tiros), 12 rebotes y dos pases de canasta para ser fundamental en un triunfo que por a Loyola a un partido de ganar la Patriot League.

Un duelo por el título de la conferencia donde se medirán este domingo a Colgate, otro de los equipos potentes. El conjunto de Nueva York viene de imponerse a Boston University (77-69) y a Bucknell (105-75). Un choque a todo o nada para Gody Dike, que tiene una bonita oportunidad de jugar uno de los torneos más importantes en el baloncesto mundial. Francis Alonso ya la jugó durante su etapa en Greensboro. Dike es el único malagueño de los que están en la NCAA aún con opciones, ya que terminó la temporada para Jesús Carralero en Campbell. El paleño se quedó a una victoria de poder estar en el campeonato.

👀 𝗦𝗔𝗡𝗧𝗜 𝗔𝗟𝗗𝗔𝗠𝗔!! 🇪🇸 My, oh, my! What a performance this was! @LoyolaMBB stuns Army and advances to the final of the @PenFed @PatriotLeague Championships!@marchmadness | @CBSSportsNet pic.twitter.com/gm5ByfhoM5