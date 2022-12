La gripe condiciona a Ibon Navarro

Ibon Navarro, técnico del Unicaja, hablaba en la víspera del encuentro ante el Fuenlabrada sobre qué se va a encontrar el equipo. La gripe ha entrado en el vestuario y hay varios jugadores en situación complicada para jugar, aunque se desplazaron los 12 profesionales más el canterano Mario Saint-Supéry, que estuvo un par de semanas parado por un problema en el sóleo pero que ya está recuperado y se ha ejercitado con la plantilla.

"El viaje a Fuenlabrada es cómodo, pero debemos enganchar otro viaje a Salónica, aprovecharemos para entrenar en Madrid y después volvemos el miércoles para volver a irnos el sábado, pero toca esto", decía el técnico vitoriano, que alaba al rival: "Es circunstancial que estén en la parte de abajo, han hecho méritos para ganar más partidos. Han ganado fuera de casa, juegan con un punto más de energía y acierto ante su gente, todos sabemos lo que supone jugar en Fuenlabrada. Es un campo difícil, la gente aprieta, ellos van a ser muy agresivos de inicio, roban muchos balones y anotan puntos fáciles. Tienen jugadores que conocen bien la Liga y saben cómo ganar partidos".

"Esta era una semana para trabajar y mejorar, para ir añadiendo cosas y ha resultado que no hemos podido trabajar al completo. Ha entrado la gripe y han ido cayendo varios. Nos llevamos a Mario Saint-Supéry porque no estamos seguros de estar todos preparados. A ver si los que están sanos pueden llevar el peso y los que están enfermos o recuperándose están para echarnos un cable y poder sacar un partido que es muy importante para nosotros", afirmaba el entrenador cajista, que explicaba que el joven canterano "se incorporó el martes, nos hubiera gustado que fuera más progresivo, pero faltándonos muchos jugadores porque estaban enfermos le aceleramos un poquito porque le vimos bien, aunque siempre con control. Lo traemos y si es necesario se vestirá y jugará con nosotros. Si no, se volverá y jugará con su equipo".

"Al equipo le veo entrenar bien", insiste Navarro sobre la progresión del equipo: "Sí nos hubiera gustado que esta semana fuera de crecimiento, pero no hemos podido hacer cosas nuevas. Hemos intentado asentar lo que es el equipo y trabajar ahí. Las próximas tres semanas apenas vamos a poder entrenar y ha sido una semana de invertir de cara al futuro. Que la gente esté contenta e ilusionada es bueno siempre y cuando sigamos estando tranquilos, siendo responsables y humildes. En la carrera en la que estamos antes de acabar la primera fase es un partido importante".