Himar Ojeda y su anécdota con LeBron James en Berlín

El ALBA-Trainingszentrum tuvo sobre sus tablas a uno de los mejores jugadores de baloncesto de la historia. Allí se ejercitó LeBron James este pasado verano. El estadounidense estaba en Berlín para asistir al adiós de una de las leyendas del atletismo alemán, el discóbolo Robert Harting. El alero quería entrenarse y lo hizo en las instalaciones del principal equipo de la capital germana, próximo rival del Unicaja en la Eurocup.

La presencia de un jugador de talla planetaria requería de una negociación previa. Lo cuenta Himar Ojeda, que ejerció de anfitrión por sus lazos con la NBA. "Fue un poco especial. Nosotros somos Adidas desde toda la historia. Aquí son muy cuidadosos con la marca, mucho más que en España. Nuestros jugadores juegan todos con Adidas, no pueden jugar con las que quieran. Es algo que se extiende a todo el club, a todos los niños. El tema de marcas se vive de manera diferente", comenta el director deportivo, que desgrana el acuerdo: "LeBron tenía un evento aquí y quiso entrenar. La gente que estaba con él, que era de Nike, me contactaron y básicamente querían pedirme el favor. Hablé con mis jefes, enseguida pusieron un poco el grito en el cielo por el tema de Nike. Les convencí diciendo que en el futuro no sabríamos por donde podía salir todo y tuviéramos que pedir un favor. Me dijeron 'tú verás, tú verás'".

Se acabó entrenando James. "Tenía un séquito importante. Venían varios de seguridad, algunos de Nike y cuatro que le ayudaban con el tema de las pesas. Uno era preparador físico, otro era entrenador, había gente que reboteaba, otro que pasaba... Él determinó los ejercicios que quería hacer y los hizo", explica Ojeda, que desvela algunas condiciones: "Tratamos de que fuera un entrenamiento obviamente privado, que era lo que él quería, y que no pusiera nada de Nike a nivel público. Pusimos la condición de que nosotros sí pudiéramos echarnos la foto. Un poco parafernalia porque vinieron unos de seguridad a inspeccionar la instalación antes".

El grancanario, junto con Aíto García Reneses y Peyton Siva, se fotografiaron con el de Akron. Hubo una breve conversación, que descubre Ojeda: "Le comenté que le respetaba mucho porque había trabajado en Atlanta Hawks en la época que nos privó de conseguir un título de conferencia. También hablamos de Tavares porque lo sacamos en mi época en el Gran Canaria y los dos coincidieron en Cleveland un año".