El himno del Unicaja, una bandera expansiva

Más información El Unicaja celebra la Copa del Rey con la afición: cantan el himno junto a unos 600 malagueños en Badalona

Fue al comienzo de la temporada 2013/14 cuando el Unicaja decidió crear un himno. Había habido algún intento previo que no había calado y se pretendía encontrar símbolos en una etapa complicada deportivamente, se venía de un trienio con sólo una presencia en Copa y play off y empezaba la reconstrucción en la era Joan Plaza. El club presidido entonces por Eduardo García, con la colaboración de la Delegación de Cultura y Deporte de la Junta, puso en marcha un concurso escolar de coros cuyo ganador acompañaría al artista que había sido elegido, Pablo López, autor de la letra y cantante, para grabar para la posteridad en la Sala María Cristina el "Tu bandera".

Una década después, es una impagable herramienta de imagen e identificación y la Copa del Rey recién conquistada es un buen ejemplo de ello. No es sólo lo que supone para la afición malagueña, en Badalona fue de alguna manera un elemento evangelizador. Una estampa curiosa. El viernes por la mañana, el Unicaja hace una sesión de trabajo en la pista auxiliar del Palau Olímpic. Desde la principal a los vestuarios pasan los jugadores que iban a jugar los cuartos de final de la segunda sesión y Guillem Vives, base internacional del Joventut, va tarareando el himno del Unicaja. Cuando se le pregunta, responde que le gusta mucho y que lo tiene metido en la cabeza. La afición lo había cantado repetidamente en la primera sorpresa ante el Barcelona. Es una sintonía pegadiza, indudablemente. No quedó ahí, aficiones de otros equipos, algunos con rivalidad de años, seguían a la malagueña cuando empezaba a sonar el "Y en Ciudad Jardín..." en momentos concretos de la Copa, en algunos tiempos muertos cuando se fabricaba el título más inesperado de la historia de la entidad. En el Grand Café, en el aeropuerto, durante el paseo triunfal por las calles de Málaga... La apelación al himno es constante.

“He estado muchas veces en el Carpena y sé lo que se vive allí. Tenemos una afición y un club reconocido por todo el mundo. Ha sido muy emocionante poder aceptar una proposición tan especial. Es una responsabilidad como autor, he escrito para muchos artistas pero esto me tiene asustado”, decía hace 10 años Pablo López, convertido hoy en un artista de referencia a nivel nacional y ya en su madurez, 15 años después de que irrumpiera en Operación Triunfo en 2008 (fue segundo en esa edición). Su letra y su música se han convertido en algo consustancial al Unicaja. En torneos de cantera y Campeonatos de España es habitual ver a los chavales y los padres cantar el himno de manera recurrente. Y escucharlo y cantarlo pocos minutos antes del inicio del partido en el Carpena es ya parte del ritual previo a los partidos. Seguro que el próximo sábado ante el Girona será otro momento especial.

La idea del club era cerrar en este 30 aniversario de la unión de Caja de Ronda y Maristas, como gran acto final, un concierto en el que el artista malagueño en el que Pablo López acabara interpretando el himno. Celebrar la Copa (y lo que pueda venir) es un buen motivo.

La letra del himno del Unicaja

Pasan los años y no me arrepiento,de verde he pintado mi vida.

Vuelan los sueñosy sigo sintiendo la magia de aquel primer día.

Y en Ciudad Jardín,me emocioné, yo estuve allí.Hoy, más de diez mil,están contigo y te cantan así:

Siempre te llevo conmigo,siempre seré tu bandera,no juegas sólo si yo estoy aquí,porque vuela el Carpena,y Málaga sueña,Unicaja yo vivo por ti.

Y en Ciudad Jardín, me emocioné, yo estuve allí. hoy, más de diez mil, están contigo y te cantan así:

Siempre te llevo conmigo,siempre seré tu bandera,no juegas sólo si yo estoy aquí,porque vuela el Carpena,y Málaga sueña,Unicaja yo vivo por ti. (bis)