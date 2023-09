La historia de los dorsales del Unicaja Mijas

La nueva aventura del Unicaja Mijas en Liga Femenina Challenge este sábado 30 de septiembre, en la pista del Recoletas Zamora (retransmitido por Canal FEB). Sin embargo, antes de que empiece el curso, las jugadoras han desvelado las razones por las que han elegido sus dorsales, unos números que, esperan, les den mucha suerte en este camino tan ilusionante.

1 Akilah Bethel

La ala-pívot estadounidense, una de las caras nuevas del equipo, opta por este número debido a que para ella significa “el comienzo de una nueva etapa en mi vida, un nuevo comienzo”.

3 Salomé García

En su 4ª temporada en Málaga, la capitana del equipo lleva este dorsal por una sencilla razón: “El #3 es el número de la esperanza, el de que a la tercera va la vencida… y estoy en contra de que se asocie a este número a la mala suerte. Y me gusta”.

4 Elena Moreno.

La alero malagueña subcampeona del mundo sub-19 con España volverá a lucir su dorsal una temporada más en homenaje a su hermano mayor, Rafa, que jugaba con ese número también al baloncesto. “Era y es mi mayor referente. Lo considero mi maestro y siempre sabe qué consejo darme, me exige y me acompaña en el proceso”, relata.

5 Ángela Gómez

Una de las más jóvenes del conjunto malagueño indica que volverá a llevar ese número “porque era el que llevaba mi hermana Lucía. Siempre me han gustado los números impares porque me dan buena suerte y he vivido muchas experiencias inolvidables con él”, detalla.

6 Clara Cáceres

La ‘combo’ cordobesa, otra de los fichajes de esta temporada, lleva el #6 “porque ha sido el número que me he llevado desde Minibasket, cuando me lo dieron por el tallaje, y ya me lo quedé”.

7 Rocío Ramírez

La espigada base malagueña ha optado por cambiar de número esta temporada, dejando atrás el #6. “Quería un cambio de aires tras unos años de mala suerte con las lesiones y el #7 es el número de la buena suerte”, asegura.

8 María García

Otra de las más jóvenes del equipo ha optado por el #8 por motivos familiares: “Mi número favorito siempre ha sido el #16, pero cuando llegué al club no estaba disponible. Entonces decidí coger el #8 porque es el número que llevaba mi madre cuando jugaba, y, además, es la mitad de mi número favorito”.

9 Andrea Gutiérrez

Andrea, que lucirá este curso el apellido materno en su camiseta, Sandonís, lleva este dorsal “porque en el colegio, cuando pasaban lista los profesores, era la número 9 en clase por tema de orden de apellidos. Así que cuando me apunté a baloncesto con 6 años opté por cogerlo”.

10 Carmen Ruiz

La tiradora del equipo se inspiró en una leyenda del Unicaja. “Me gusta porque lo llevaba Carlos Cabezas y, además, me da suerte”, afirma.

11 Fatou Filor

La pívot senegalesa de la cantera eligió el #11 “porque es el día de mi cumpleaños, el 11 de marzo”.

12 Wiktoria Keller

La alero polaca, la tercera de las incorporaciones, ha asegurado que lleva ese dorsal “porque me lo dio mi entrenador cuando era pequeña y tengo muy buenos recuerdos con él”.

13 Joana Cànaves

La alero mallorquina de la cantera ha elegido uno de los números más especiales “porque es mi favorito y a mí me ha dado suerte, al contrario de lo que la gente piensa”.

15 Marta Ortega

El corazón del equipo y cocapitana lleva el #15 en homenaje a su padre, “al ser su número favorito”.

17 Clara Silva

El techo del equipo (y de la Liga Femenina Challenge) lleva el #17 porque su primera opción al llegar al Club, el #14, estaba ocupado. “Entonces mi hermano Hugo y yo, que estábamos en la misma tesitura, decidimos coger los dos el número 17, él en su equipo y yo en el mío”, subraya la pívot portuguesa de nuestra Cantera.

18 María Arrebola

La alero junior, procedente del CB Almería, ha optado por este número “porque es la suma de dos números que he llevado antes, el #1 y el #8, por lo que creo que me da más fuerza”.

99 Paloma Muñoz

La más pequeña del equipo ha escogido este original número “porque es de mis favoritos y no conozco a casi nadie que lo lleve, por lo que me gusta más”.