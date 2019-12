Casi tres semanas pasaron desde que el Unicaja visitó la gigante Estambul, donde jugó su último partido de Eurocup. Hubo un receso por la eliminación de la ventana FIBA de noviembre y se utilizó para entrenar más y jugar menos, algo que siempre agradecen los entrenadores. Es un caso especial el del equipo malagueño, al que este tiempo le sirvió incluso para más. Para darle descanso a Jaime Fernández, que emergió con su versión más demoledora el sábado. También para reforzarse con Darío Brizuela, uno de los jugadores nacionales de más proyección.

El vasco debutará (sigue de baja Ejim) esta noche en la segundo competición continental. En Europa sólo había jugado con el Estudiantes la Basketball Champions League. Es el siguiente paso lógico en su carrera, más cuando en el pasado tuvo proposiciones para jugar a un nivel superior. Un día más para ir dando zancadas en su adaptación. Cayó de pie en su estreno en un Carpena con el que tiene feeling. Ese carácter competitivo suma adeptos con facilidad.

Es un partido de suma importancia para el Unicaja. "Por nosotros mismos deberíamos quedar primeros", decía ayer Casimiro. Para ello el partido ante el Oldenburg es primordial. Sólo separa una victoria a ambos equipos, con el añadido de la derrota por 13 puntos en Alemania. Es decir, una derrota podría incluso hacer caer del primer puesto al tercero del Grupo D. El average estaría perdido con los teutones y con el Galatasaray. En caso de triunfo, para obtener el liderato matemáticamente habría que esperar también un tropiezo de los otomanos ante el Buducnost. Si no habría que esperar a la última jornada de la primera fase, donde los cajistas visitan al Trento italiano.

Ciertamente el Oldenburg es un equipo diferente al que enfrentó el Unicaja en Alemania. Desde entonces no sabe lo que es perder en Eurocup. Del 0-3 pasó al 5-3. Una mejoría sólida, que le permite tener ya el billete para el siguiente escalón y poder luchar por algo más. Ahora sí es un rival serio. No tiene al pívot Nathan Boothe por lesión, que en la primera vuelta hizo daño, pero vendrá con el base Tyler Larsen, nueva adquisición. Promedia 20 puntos, 5 rebotes y 3.3 asistencias en los tres únicos partidos que ha disputado. Los de Mladen Drijencic perdieron este domingo frente al Ratiopharm Ulm en casa después de una exhibición de Zoran Dragic, que reverdece en la treintena después de un rosario de lesiones. "Espero a un Unicaja extremadamente motivado", decía el entrenador bosnio. No cabe otra cosa por la trascendencia del duelo.