Ibon Navarro: "Necesitamos victorias ya"

El Unicaja tiene el domingo un derbi andaluz crucial por la permanencia. Está la posibilidad de dar un paso adelante importante y dejar al Coosur Real Betis a una distancia seria. Lo sabe Ibon Navarro, que lo dejaba claro en la previa, aunque insistía en centrarse en el proceso. "Todos los partidos a partir de ahora van a ser importantes, pero el Betis es un equipo que nos va a exigir mucho. Ha competido todos los partidos hasta el final y aunque parezca que el resultado en el Palau es abultado las sensaciones son totalmente diferentes. Están compitiendo muy bien, fue capaz de ganar en Santiago en un partido en el que estuvieron brillantes. Un equipo muy de Luis Casimiro, con su estilo ya marcado en la forma de jugar. Nos va a exigir estar a nuestro máximo nivel", aseguraba el técnico, en declaraciones compartidas por el club cajista.

El vitoriano sacaba el bisturí y desgranaba a los sevillanos. "Han ido incorporando jugadores y la asimilación del baloncesto que quiere Luis les hace explotar ese físico, les hace utilizarlo al máximo. Con jugadores de talento y físicos en todas las posiciones. A nivel estadísticos Shannon Evans está destacando mucho, pero hay otros que marcan mucho el nivel entre las derrotas y las victorias. El propio Bertans, Burjanadze, Pasecnicks, Brown... Muchos jugadores en todas las posiciones que tenemos que ser capaces de controlar desde un buen trabajo colectivo", analizaba, mientras ponía el foco en los suyos: "Una de las claves fue cómo afrontamos el partido, como ya espero que afrontemos todos. Teniendo clara la situación en la que estamos y donde nos gustaría estar. No desde una presión, sí desde una ilusión. Estamos a tiempo, quedan muchos partidos. Tanto para una cosa como para otra necesitamos victorias ya, el equipo entendió esto y afrontó el partido como debíamos. Hay días que puedes estar más acertado, pero lo importante es cómo llegas el choque y cuál es tu mentalidad para jugarlo".

Ibon Navarro se centraba en el proceso, en lo que hacía especial enfásis. "Si solamente nos centramos en las consecuencias buenas de una victoria o en las malas de una derrota se nos va a olvidar lo más importante, que es cómo tenemos que jugar. Está claro que no vale de nada ponerte en la situación de una victoria o una derrota, hay que estar centrados en jugar, en llegar al partido y cómo afrontarlo, en las cosas que queremos hacer, en la energía que queremos poner, en ser competitivos contra un equipo que está jugando muy bien. Estar centrados sólo en el proceso y no en el final. Si no pueden llegar cosas que ya hemos conocido, frustraciones, querer estar en un sitio donde no estás... Es mejor estar en el presente, en el momento e ir posesión a posesión y poniendo al máximo todo el mundo", cerraba.