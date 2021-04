"Ahora mismo no somos el MoraBanc Andorra por las condiciones con las cuáles está el equipo", señaló el técnico Ibon Navarro, entrenador del conjunto andorrano, asolado por las bajas por COVID-19 y lesiones. Ibon Navarro lo tiene claro para visitar al Unicaja. El positivo por COVID-19, detectado antes de viajar a tierras malagueñas, se une a los lesionados Moussa Diagne, Nacho Llovet, 'Tyson' Pérez, Haukur Palsson, Malik Dime, Tomasz Gielo y Guille Colom. Sólo ocho jugadores del primer equipo y el joven, Albert Pons.

El técnico vitoriano, que también tiene un miembro del cuerpo técnico positivo por COVID-19, se enfrenta al Unicaja en la lucha por entrar en está octava posición que les daría opciones de clasificación para disputar el play off por el título. "No vamos a Málaga en las mejores condiciones para competir y ganar. Si que iremos a luchar por mantener nuestro espíritu y nuestros valores. Daremos nuestra mejor versión posible y lo daremos todo", aseguraba.

El Morabanc llega al partido de Málaga a una victoria del equipo dirigido por Fotis Katsikaris. Los malagueños ya derrotaron a los andorranos en el partido de la primera vuelta. "Ahora, cualquier equipo que te vea con problemas irá a aplastarte la cabeza porque todos luchan por retos importantes. Ahora no es el momento de tener solidaridad. No tendrán piedad de nosotros y tendremos que buscar nuestras opciones", añadía.

Ibon Navarro lanzó un mensaje de optimismo entre tanta negatividad. "Estoy seguro que si damos nuestro 120% tendremos opciones de victoria". Además no ahorró elogios para su rival de mañana. "Son un equipo muy sólido que tiene muchas armas en ataque y tienen todos sus jugadores mucha capacidad de anotación", exponía. El club no desveló quién es el jugador que ha dado positivo por COVID-19, pero en el mes de noviembre sólo hubo dos jugadores que no se contagiaron: Clevin Hannah y David Jelínek.

"Vamos muy justos"

Habló en la previa David Jelínek. "Parece que cuando las cosas no pueden ir a peor siempre hay un espacio para empeorar. Tendremos que hacer lo que podamos con los que estamos". Además también tuvo un momento para tomárselo con humor. "Yo creo que todos los jugadores que viajamos a Málaga jugaremos muchos minutos". También ironizó por ser el único 'superviviente' que queda en la plantilla. "Intento mantenerme y cuidarme mucho...", afirmaba.

El director deportivo del Morabanc, Francesc Solana, también realizó una valoración del estado actual de la plantilla. "Vamos muy justos y en unas condiciones muy lejos del que podamos dar nosotros. Esperamos que las dos personas que han dado positivo lo pasen de la mejor manera posible", cerraba.