Ibon Navarro: "¿Fracaso? Jugamos contra un equipazo y nos ganó"

El Unicaja se despidió de la Basketball Champions League en los cuartos de final, no le dio para meterse entre los cuatro mejores. Perdió sobre la bocina en el Carpena frente al Baxi Manresa, que estará en Bilbao para pelear por el titulo. Ibon Navarro analizaba la eliminación en rueda de prensa. "Las expectativas, cuando empieza la temporada, son muy peligrosas. Pensar que la BCL es menor y el Unicaja la tiene que ganar porque sí es un error. Y una falta de respeto a los rivales y a la competición", comenzaba el vitoriano: "Nos ganó un equipazo. Ganó al Real Madrid, al Barcelona y juegan como juegan muy pocos equipos en Europa ahora mismo. No es una excusa ni nada, es una realidad. Están en un momento tremendo. Nosotros con nuestros problemas fuimos capaces de contrarrestarlos, de competir y pelear. ¿Es una decepción? Nos hubiera gustado estar en la Final Four. Seguro, a quién no ¿Es un fracaso? Me parece que es faltar el respeto al nivel de baloncesto que hace el Baxi Manresa. No puede ser un fracaso cuando pierdes con un equipo que ha demostrado hasta día de hoy que es mejor que nosotros".

"No estamos tan tristes, de verdad, estamos jodidos, pero no tristes. Allí estábamos tristes y jodidos", continuaba el entrenador cajista: "No puedes estar triste cuando te vacías. A veces hay cosas más importantes que ganar o perder, pero la forma de perder no tiene nada que ver. Encontrar gente que se ha partido la cabeza. Un jugador que está lesionado y que ha puesto su salud por delante, no tenía que haber jugado ninguno de los dos partidos. Jugamos contra un equipazo y nos ganó. Se trata de seguir y que hay cosas que tenemos que mantener para acabar como queremos acabar, como un equipo".

Ahora está la ACB por delante, donde habrá que certificar el billete para la próxima edición de la BCL. Siete partidos quedan por delante. El primero es este jueves en el Palau Blaugrana frente al Barça. "Me gustaría que acabáramos acabar todos los partidos con la sensación de vacío, de haberlo dado todo. De haber peleado juntos, haber jugado como un equipo. No de una forma consistente, pero lo hicimos muchos días. Quiero que seamos un equipo que pelea. Va a ser difícil llegar a la décima plaza, pero va a depender de nosotros. Va a haber muchas sorpresas y me gustaría que mañana cuando cojamos el avión todo el mundo pensase que podemos ganar. Que no vayamos pensando que estamos tristes. Vamos a ir al Palau a competir al límite de nuestras posibilidades y tenemos algunas opciones de ganar", aseguraba.

Ibon Navarro también desgranaba el, a la postre, decisivo segundo encuentro. "Felicidades al Baxi Manresa por el pase a la Final Four de Bilbao. Se lo han merecido, fueron mejores en los 80 minutos que jugamos. Hicimos mérito para jugar el tercero, pero jugamos contra uno de los mejores equipos de la BCL. Son uno de los principales candidatos", afirmaba: "Hicimos un partido muy serio. La imagen es el tiro de Abromaitis que se sale y los tiros de Dani Pérez y Francisco que entran. Están a un nivel de confianza brutal, a un nivel superior a muchos equipos. Me gustaría agradecer a la afición que nos hayan apoyado y empujado, este ambiente lo vi mucho de visitante. Quiero darle las gracias porque no es una temporada fácil para nadie. Espero que estén orgullosos".