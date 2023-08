La ilusión del Unicaja Mijas ante el gran reto de Liga Challenge

Desde la semana pasada el Unicaja Mijas ya prepara el que será su debut en la Liga Challenge, la segunda categoría del baloncesto español. La sección afronta su sexta temporada de vida en pleno crecimiento, con numerosas medallas en categorías inferiores de Campeonato de España y un bloque que consiguió de manera sorprendente el ascenso la temporada pasada. La sede de Unicaja en la Plaza de la Marina fue el escenario de la presentación de las tres nuevas jugadoras (Clara Cáceres, Wiktoria Keller y Akilah Bethel) y el nuevo técnico (Francis Trujillo), una vez Jesús Lázaro pasó a dirigir al Liga EBA. Es una temporada ilusionante pero también exigente.

El equipo cuenta con una base de ocho jugadoras del año pasado. La veterana Salomé García y Marta Ortega son las únicas mayores de 20 años del esqueleto, que tiene a la alero Elena Moreno (subcampeona del mundo sub 19 con España), las bases Andrea Gutiérrez y Carmen Ruiz y las pívots Clara Vieitas y Fatou Filor (más la lesionada Rocío Ramírez) como jugadoras que continúan. A ellas se suman los tres citados refuerzos. Y se entrenan varias jugadoras juniors que pegan fuerte desde abajo. Es por ello que hay hueco para que dos completen cada convocatoria. La pretemporada competitiva empezará el día 13 de septiembre y habrá dos partidos con CAB Estepona, el otro equipo malagueño en la categoría, dos con Sevilla y uno más con Melilla.

Con la presencia de Manolo Dorado y Juande Mata, de Fundación Unicaja y Unicaja Banco, en el lugar en el que se dieron públicamente los primeros pasos del equipo femenino, el director deportivo del club, Juanma Rodríguez, explicó las líneas maestras de las nuevas piezas del Unicaja Mijas. "Francis Trujillo sustituye a Jesús Lázaro, es un técnico de larga trayectoria en el baloncesto, en diferentes puestos. Ciudad de Melilla, Clínicas Rincón, EBA en Novaschool... Y el proyecto de Alhaurín de la Torre que llevó de Primera Nacional a Liga Femenina 2. Clara es de Córdoba, tiene 25 años, tiene experiencia en Liga Femenina 1 y 2, es su primera vez en Challenge. Jugó en Bembibre, Almería, Estepona y Castellón, sabe adaptarse. Wiktoria Keller, ya conocida como Vicky, estudió español y quiere integrarse muy rápido. Tiene 23 años, juega de alero, también va a la selección polaca. Estuvo siempre en su club y es su primera salida. Akilah es una jugadora americana formada en LSU, de 30 años, ha estado en diferentes ligas, su noveno país. Con estos tres refuerzos queríamos darle agresividad y nivel físico al equipo y equilibrar esa juventud con jugadoras de más experiencias", señalaba Rodríguez, que, cuestionado por los objetivos del club, decía que "sabéis que no soy un gran experto en baloncesto pero intento trasladarlo desde el masculino. Si nuestro equipo EBA estuviera en LEB Plata y asciende a LEB Oro sería muy complicada la temporada. Estamos en una línea igual no tan exacta pero similar. Será un año muy complicado, volveremos a ser el equipo más joven de la categoría. Aparte de tener juniors y jugadoras de primer año tenemos jóvenes que ayudarán. Los refuerzos tienen 23, 25 y 30 años. Salomé y Marta son las veteranas. El objetivo es mejorar, trabajar duro y mantener la categoría. Todo lo que sea más que eso sería un éxito tremendo. Ya fue una gran sorpresa conseguir el ascenso el año pasado. Ahora es asentarnos en esta categoría y dando entrada a jugadoras juniors que tienen mucho talento. Vienen grandes generaciones, estamos arriba siempre en Campeonatos de España y ojalá vayan llegando poco a poco arriba y se consoliden y puedan mejorar el nivel del equipo. La competición nos pondrá en el sitio que sea. Será duro y difícil, pero apoyaremos cuando las cosas vayan mal, como hacemos este club".

Trujillo: "Que seamos un equipo muy bonito de ver"

Francis Trujillo, entrenador experto pero con pujanza por tener en sus manos el proyecto más seductor en su carrera, explicaba que "cuando me llamó el Unicaja con la posibilidad de entrenar al equipo, suponía dar un paso adelante en profesionalidad y, viendo el grupo humano que logró el ascenso, era un reto. Me gusta mucho lo que transmiten las chicas, el grupo humano, cómo jugamos. La idea es reforzar esa agresividad, verticalidad, esas ganas de ganar. Con los tres fichajes hemos intentado que el grupo humano siguiera subiendo el nivel. A veces queremos jugadoras muy relevantes en la cancha pero también es muy importante lo de fuera y a veces no ayudan tanto ahí. Intentamos acertar ahí, también que subieran el nivel físico y de talento para generar para las compañeras y canastas cuando no nos dejan correr, que es nuestro estilo. Con Akilah es lo que hemos buscado. Tengo mucha ilusión, muchísima responsabilidad por sacar esto adelante, espero que todos disfrutéis con esto. Que seamos un equipo muy bonito de ver".

"Todas están capacitadas para aportarle cosas al equipo, pero es verdad que no solas, que necesitaban algo más", apuntaba Trujillo sobre lo que ya había en el bloque del ascenso y lo que se ha querido buscar: "Si haces agua por algunos lados pero lo refuerzas, el barco seguirá para adelante. Pero si no ayudas con el físico que pueden hacer falta o esa capacidad para meter canastas por sí solas, como buscamos con Akilah, todo es más complicado. Para jugar en transición y corriendo está muy preparado el grupo, con Clara y Vicky, más aún. Pero considero que la jugadora más relevante que tenía el equipo el año pasado, con esa capacidad para generarse canastas cuando no hay más, era Clara Vieitas. Es una chica de 17 años y eso lo va a pagar, van a venir jugadoras con 30 años que saben que es un foco principal y van a castigarla. Tendrá altibajos y el tema de Akilah es tener esa jugadora que cuando el equipo se atasque sea capaz de meter. Con Clara y Vicky era también subir el nivel físico, con experiencia. Clara era muy importante en Liga 2 y ya debutó arriba. Vicky viene de jugar en Eurocup más de 20 minutos, defendiendo a aleros de WNBA e internacionales, siendo muy sólida y en un equipo que ha sido la sorprensa de Polonia. Está preparada para competir seguro en este nivel. Akilah ha sido MVP en Puerto Rico. Hace números siempre, pero lo que más me llama la atención es que tiene capacidad para jugar en todas las posiciones ofensivas y defensivas. En LSU la vi defender en una zona 2-3 abajo y era la primera jugadora para recibir pase en saque de fondo. Nos debe dar mucha soltura".

Acerca del salto de categoría, Trujillo aseveraba que "esta Liga Challenge es más profesional que la Liga Femenina 2 en la que estuve. Había clubes, como el nuestro en Alhaurín, que sólo tenían dos jugadoras profesionales. El resto trabajaba, estudiaba y entrenaban después. Ahora estás. Joventut, Leganés.. Todos somos profesionales y Challenge es más parecida a la primera competición que a Liga Femenina 2. En ese aspecto, el salto es grande. El objetivo es intentar asentarse en la categoría esperando a que las chicas que vienen por abajo se consoliden y suban el nivel. La plantilla la hicimos con 10 jugadoras, con una junior como Clara, porque entendemos, queremos y creemos que las jóvenes tienen que ayudar. Soy el primero que pienso que la gente joven, sin acortar plazos, debe tener su hueco y sitio para empujar y que vayan saliendo. Es el sentido que tiene el club, el que me transmitieron Antonio Jesús y Juanma desde el minuto 1".

Cáceres: "Todas trabajamos muchísimo"

La cordobesa Clara Cáceres decía que "cuando llegó la oportunidad no me lo pensé mucho, es un proyecto muy ilusionante, conocía este grupo muy bien, jugué contra ellas en la fase de ascenso. Vi que llamaban la atención por su forma de juego, se parece al que me gusta y me va muy bien. Va a ser mi primera experiencia en Challenge, que sea cerca de Córdoba, me motivaba, se dieron todas las condiciones", señalaba la directora de juego de la provincia vecina: "El nivel de Challenge en estos años es muy alto, pero también veo que es una Liga con mucho nombre. Para equipos de perfil del nuestro, que de primeras se pueda pensar que estar abajo, siempre defiendo que todo se puede suplir y superar con trabajo. Me llamó la atención en estos días de entrenamiento que todas trabajamos muchísimo, es mi lema: trabajo, trabajo, trabajo. Creo que está establecida como señas de identidad del equipo. Si conservamos eso como base sólo iremos hacia arriba. Habrá partidos mejores o peores, momentos duros. Pero estoy seguro de que podremos plantar cara a cualquier rival".

Bethel: "Aquí estamos para ganar"

La referente ofensiva del equipo, teóricamente, debe ser Akilah Bethel, una experimentada americana de 30 años y 1.81 metros que puede jugar en varias posiciones. "Estoy muy ilusionada por estar aquí en Málaga, es mi primera experiencia en España, muy ilusionada por intentar llevar al equipo a las posiciones más alta. Hay un grupo muy bueno de jugadoras y de entrenadores y deseando empezar la temporada. Hay un gran grupo, talento joven, con hambre y ganas de mejorar. Aquí estamos para ganar y con el talento y el trabajo se puede conseguir. Todas estamos en la misma página y así será más fácil", decía la americana.