El infantil masculino del Unicaja llega con ambición a Marín.

Llega uno de los momentos más esperados de la temporada para el infantil masculino del Unicaja, el Campeonato de España. El 5 de junio arranca en la localidad gallega de Marín un nuevo torneo para los de Manolo Bazán, que afrontan la competición llenos de ilusión. “Los chicos están entrenando muy bien, con la máxima ilusión. Es su campeonato y creo que vamos en condiciones de competir con los rivales que nos vamos a encontrar ahí", ha señalado el entrenador.

El equipo está encuadrado en el Grupo B, junto al Club Baloncesto Imprenta Bahía (1º Baleares), el Fundal Alcobendas (3º Madrid) y el Catalana Occident Manresa (3º Cataluña), unos rivales a los que el técnico atisba dificultades. “Por lo que he visto de ellos son tres equipos que están bien, hay que competir y tener cuidado con ellos. Al Manresa ya le hemos ganado dos veces este año, pero no hay que confiarse. Tenemos que salir superconcentrados”, ha explicado Bazán.

Con respecto a la presión, el técnico malagueño ha expresado que la clave es “ir partido a partido, como si venimos un domingo a jugar en casa. Pensamos en el primer partido y no más allá, ya que si pensamos más allá es complicado. Pasito a pasito, que, sino, podemos llevarnos un susto”, ha apuntado el entrenador. “El objetivo es jugar la final, queremos hacerlo. Es muy difícil, son muchos partidos hasta llegar a la final y hay muchos equipos, los mejores de España, pero si te digo que no llevamos la ilusión de jugar la final, te engaño. Que después quedamos en cualquier otro puesto, puede ser pero hay que intentarlo”. “Después de la Copa es el campeonato más importante del año y ellos lo viven con ilusión, son las mejores semanas de entrenamiento porque están muy concentrados y motivados, sin que les cause una presión extra. Vamos a jugar”, ha concluido Manolo Bazán.