VÍDEO. La monumental bronca de Zeljko Obradovic a Avramovic

Zeljko Obradovic no tiene medias tintas y es un entrenador exigente. Ya lo conoce de buena mano Aleksa Avramovic, que se embarcó este verano en el lujoso proyecto del Partizán. En el partido en la pista del Morabanc Andorra de la Eurocup, el mítico entrenador le echó una monumental bronca al ex del Unicaja. "Pasa el balón", le decía a gritos.

¡Puede verlo en el vídeo inferior!

And then, the silence... 😨 pic.twitter.com/iqoccmv519