Jaime Fernández y su definición como base

Segundo doble doble de Jaime Fernández con la camiseta del Unicaja. Ha tenido grandes días como cajista, además de una regularidad notable, pero la mayoría de las veces fue tan arriba por la puntuación. Ahora, desde que ejerce casi únicamente como base, lógicamente se prodiga más en el pase. 10 asistencias dio el madrileño, que aliño con 10 puntos. Al descanso llevaba siete pases de canasta, que indicaban un promedio muy alto. Dejó alguna de bella factura como la que dio por la espalda para el triple de Thompson que cerraba la primera mitad (ver en el vídeo inferior). Se quedó en la decena, su tope en Eurocup, y a una de su récord como cajista, que hizo en Burgos la temporada pasada.

Jaime es el jugador que mejor ve el mapa del partido en su cabeza. Como director está mostrando clarividencia y su desborde también le permite que las defensas no puedan descuidar su faceta anotadora. Tiene doble amenaza, en ese sentido, y saca frutos. Se agradece en una plantilla donde no abundan los jugadores que puedan fabricarse canastas por sí mismos. Un ejemplo fidedigno son los pívots, que necesitan un base que les alimente de forma continua. Se siente cómodo en este nuevo rol el jugador franquicia del equipo malagueño. "Me siento bien, no es algo nuevo para mí. Cuando me ficharon imagino que sabían que podía jugar de uno. Estoy bien, también bien de dos, donde pueda ayudar al equipo ahí estaré", explicaba en vestuarios después de una noche sobresaliente.

Es una de las piezas que tocó Casimiro con la llegada de Brizuela. Le funciona bien al técnico la idea de mover a Jaime, que está teniendo clarividencia como director de juego. Frente al Joventut llegó incluso a compartir pista con Adams y Alberto Díaz, algo no tan inusual en las últimas semanas. "Él ha cambiado un rol en el equipo, estaba haciendo de escolta y base y desde la llegada de Darío Brizuela ha ido al base mucho más, como le pasó en Andorra. Está aportando el trabajo necesario para el equipo, sacrificándose en ese sentido, y asumiendo un rol que él puede hacer. Está en el reto de poder conseguirlo y de poder llevarlo adelante", aseguraba el entrenador manchego en una entrevista en Play Basket Ser.

Por el momento, el madrileño también anda mejor de las molestias en el talón de su pierna derecha que le dieron severos problemas, tuvo que perderse algún encuentro, en una época pasada de la temporada. Sobre el avance hablaba Casimiro. "Con menos molestias ahora que al principio, peor sí que está conviviendo con molestias. Poco a poco, también con un tratamiento que está llevando, que le impide algunos días entrenar, está cada día mejor. Llegando a ser el Jaime Fernández que nos encontramos la pasada temporada que también convivía con molestias, pero no tantas. Poco a poco va saliendo adelante y se nos va notando", afirmaba. La realidad es que el jugador sigue con dolores, pero son menos fuertes, lo que le permiten ir jugando. Su buen estado es clave para un tramo de campaña fundamental en el que ya se ha entrado y sigue en el próximo mes.