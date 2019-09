El vaso medio lleno de Jaime Fernández

No han sido días sencillos para Jaime Fernández, ya enrolado en el Unicaja. El escolta no superó la última criba de Sergio Scariolo y vio el oro de España a miles de kilómetros de Pekín. Lo ha digerido, o al menos eso transmite de puertas hacia afuera, el madrileño que escoge el camino adecuado. "Ha sido un camino largo que empezó en Benahavís con muchas dudas e incógnitas. El tema de las Ventanas, que ahora mismo no viene al caso, fue un tema complicado y un marrón para nosotros, pero lo hemos hecho que esta camiseta y jugadores merecen. Han conseguido el Mundial, lo hemos conseguido todos, y estoy muy contento y emocionado. Los jugadores y el cuerpo técnico se han acordado de nosotros y muy agradecido", aseguraba en Telemadrid.

El bresciano prometió una medalla para todos los que participaron en las ventanas, donde el cajista fue pieza clave. "Un detallazo por parte de Sergio y por parte de Marc, todos han tenido palabras hacia nosotros. El otro día escuchaba a Carlos Jiménez, que decía que iba a ser el título más compartido que recuerda y lo veo un poco así", decía, mientras profundizaba: "Me he quedado a las puertas siendo el último jugador descartado, prácticamente me han cerrado las puertas en la cara, pero hay que ver el vaso medio lleno. He podido compartir con ellos estancia y hemos conseguido la clasificación del Mundial y somos parte de esto. Muy contento y feliz".

"Hay que valorarlo porque no es lo normal", reflexionaba el jugador, haciendo hincapié en la labor de España: "Hay muy buenas selecciones que se han quedado fuera del Mundial como puede ser el caso de Eslovenia, hay otras que han quedado detrás de España. Lo normal no es obtener una medalla, lo normal es fracasar. Además de la manera que ellos lo hacen o lo hemos hecho. Defender esta camiseta conlleva más que ganar o perder, tienes una responsabilidad y todos las que lo hemos llevado la hemos vestido y defendido como merece".

Aunque es recurrente el término familia para hablar de este grupo de jugadores, Jaime Fernández lo reafirma con sus vivencias. "Esto que parece que se dice y hablamos de la familia, que parece que es un dicho, pero realmente es así. Son una familia al margen que son jugadores espectaculares, no voy a descubrir nada, pero lo que podido vivir es que eso es una familia. Cuando entrar se te arropa, donde se entiende a todo el mundo y se le da su espacio. El staff hace que no nos falte de nada y simplemente tengamos que jugar al baloncesto y ser felices. Nos lo hemos pasado muy bien, al menos lo que yo he estado y entiendo que en el Mundial también, y cuando te lo pasas bien, trabajas bien y estás a gusto, estás en familia y con gente con las mismas inquietudes pues al final pasa lo que pasa", finalizaba, no sin dejar claro que está a absoluta disposición para la selección española: "A ver cómo sigue el tema de las ventanas. Sigue siendo un tema conflictivo y difícil, pero siempre que pueda vestir la camiseta de la selección lo voy a hacer. Si tengo que ir a las ventanas porque el seleccionador lo decide por supuesto que voy a estar".