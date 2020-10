En el banquillo local del ratiopharm Arena habrá un viejo conocido del baloncesto español. Jaka Lakovic es la cabeza visible del proyecto interesante puesto en marcha por el Ulm. El esloveno, que fue campeón de Europa con su selección como ayudante de Kokoskov, llegó en 2019 con el objetivo de dar un impulso al club. Venía de aprender al lado de Carles Durán en la Penya. Lo están haciendo bien los alemanes en la Copa, prólogo del inicio de una nueva temporada en la Bundesliga, pero en la Eurocup marchan con un 1-3 adverso. Tienen necesidad de triunfos.

Conoce bien al Unicaja el que fuera base del Barcelona, al que halaga en la previa. "Esperamos un rival muy duro. El equipo está hecho para ganar la Eurocup", afirmaba el técnico, que proseguía: "Tácticamente juegan mucho como nosotros. Málaga tiene muchas armas y no será suficiente si sólo intentamos frenar a Alberto Díaz. Necesitamos un gran esfuerzo de equipo para ser competitivos. Las dos victorias en la Copa de Alemania han sido muy importantes para nosotros porque nos demostraron que vamos en la dirección correcta".

Caupain: "Vamos encontrando nuestro ritmo"

Troy Caupain es uno de los puntales sobre los que se asienta el rival cajista. El estadounidense está promediado 10.3 puntos, 5 rebotes y 5.3 pases de canasta para un total de 17.3 de valoración. Fue MVP de la primera jornada de la fase de grupos. Es uno de los peligros a vigilar. "Como equipo, poco a poco vamos encontrando nuestro ritmo. Si tienes la oportunidad de jugar, el cansancio no importa. El partido es el mejor día de la semana. Nos preparamos para esto y cuando llegue el momento, no habrá más excusas. Me siento como en casa en Ulm", expresaba el jugador, que admitía querer sentir el calor del algo más de medio millar de aficionado que estarán esta noche en el pabellón.