Jamar Smith, en el Olimpo de la Eurocup

Jamar Smith ya está en el Olimpo de la Eurocup. El que fuera jugador del Unicaja durante dos temporadas ya es el máximo triplista de la historia de la competición con 226 lanzamientos de tres anotados. Superó a Rafa Martínez, que acumulaba 223 aciertos. Más atrás se quedan Marko Popovic, ya retirado, con 207 o Sasu Salin (178). Lo hizo después de anotar seis en la victoria del Unics Kazan frente al Umana Reyer Venice (90-87), donde el escolta fue clave con 20 puntos. Números de mucho relumbrón que también le colocan como el undécimo anotador (el primero en activo) de la competición continental con 1.135 puntos.

Existe un dato revelador y que anotó más triples que canastas de dos (198) en la Eurocup, lo que da evidencia del verdadero especialista que es. Además lo hace con un 45.1% de efectividad, un guarismo muy notable para el alto número de tiros que realiza el estadounidense. De esos 226, 43 de ellos fueron con el equipo malagueño, en 21 partidos que disputó como cajista en la Eurocup. Un 2017 donde se proclamó campeón del torneo después de imponerse al Valencia Básket en la final. En los tres partidos anotó ocho en total. A destacar los cinco del segundo duelo en el Carpena y los dos, estuvo excelso para remontar, en La Fonteta en el encuentro decisivo.

Smith es uno de los pilares de un Unics Kazan muy renovado, que aún trata de arrancar en la Eurocup. Marcha con 3-2 de balance en el Grupo A, donde domina el Joventut (5-0). Los badaloneses ganaron en Rusia, en un partido al que acudieron con bajas. El ex cajista está en unas medias de absoluta referencia. 18.6 puntos (60.3% en triples), 2.6 rebotes, 4.8 asistencias y 1.8 robos para 20 de valoración en cinco partidos con 32 minutos por noche. Es el que más anota, el que más balones roba y el que mejor valora, además del segundo que más asiste de su equipo.

