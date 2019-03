Plaza manda aliento desde San Petersburgo

El Unicaja tiene un partido trascendental este miércoles en Berlín (19:00 horas, Teledeporte). Los de Luis Casimiro se juegan más de miedo temporada en la capital de Alemania. Pelearán con el Alba por un puesto en semifinales a domicilio. Situación que ya vivió en el mismo país, aunque frente al Bayern Múnich, Joan Plaza. El cuadro cajista, con el catalán a los mandos, ganó tres eliminatorias con factor cancha en contra y se alzó con el título en 2017.

Plaza quiso mandar aliento a miles de kilómetros mediante un vídeo colgado en su perfil oficial de Twitter. "Hola. ¿Cómo estáis? Espero que no os hayáis olvidado completamente de mí. Soy Joan y estoy paseando a Lluna (su perra). Mientras me acuerdo de que alguien mañana tiene un importante partido en Berlín. Estoy seguro que somos capaces de ganar allí una vez más, como ya hemos hecho otras veces, y pasar a semifinales. Y por qué no a la final y por qué no ganarla. Hay calidad, talento y una gran afición detrás. Os deseo lo mejor desde San Petersburgo pasando un poquito de frío. La mejor de las suertes para todos", deseaba el entrenador.

El catalán pasó cinco años en Málaga. De hecho, se convirtió en el técnico con más partidos (325) en la historia del club de Los Guindos, superando a históricos como Sergio Scariolo o Boza Maljkovic. Tras unos meses de receso después de salir del Unicaja, Plaza se puso al frente del Zenit de San Petersburgo. No pudo enderezar el rumbo precisamente en la Eurocup, donde cayó eliminado. En la VTB League marcha sexto con un balance de 11-7.