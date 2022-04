El Baxi Manresa es una de las grandes obras grupales del baloncesto español, también teniendo un fuerte impacto a nivel europeo. Pedro Martínez ha construido un señor equipo que está maravillando en la ACB, llegó a ir tercero recientemente tras el Barça y el Real Madrid. Estuvo en la Copa del Rey de Granada y tiene casi garantizado el play off. Además, está a un triunfo de la Final Four de la Basketball Champions League. Un escenario inimaginable en verano, pero que es una realidad incontestable y que tiene un mérito muy alto. Pese a brillar el colectivo por encima de los nombres, hay algunos que resaltan mucho.

Por su nivel y por su flow ha impactado mucho Chima Moneke. Juega muy bien al baloncesto, aunque su influencia supera los límites de la pista. El conjunto catalán ha conseguido reunir a un grupo muy interesante de jugadores que si no están en su prime, están muy cerca. Sylvain Francisco, Ismael Bako, Luke Maye, Elias Valtonen, Juampi Vaulet o el propio Moneke. También con productos nacionales de buen nivel como Dani Pérez, Yankuba Sima o Guillem Jou (ahora lesionado). En ese grupo también está Joe Thomasson, una grata aparición.

Es el debut en España de Joseph Elliotte Thomasson Jr, que antes pasó por países como Rumanía, Polonia o Israel. Allí se destapó en el Hapoel Gilboa Galil Elyon, donde fue subcampeón el curso anterior. El Manresa se mueve bien en caladeros no tan conocidos y ahí pescó una pieza actualmente muy codiciada. El escolta es uno de los líderes de los del Bages. Sus números hablan alto. 12.9 puntos (máximo anotador del equipo), 3.2 rebotes y 3.9 asistencias para 14.1 de valoración en la BCL. 11.7 puntos, 2.9 rebotes y 2.9 asistencias para 9.9 de valoración en la ACB.

Fue el que más puntos metió (16) en el primer partido de la eliminatoria ante el Unicaja en el Nou Congost. Y viene este fin de semana de hacer su tope anotador (25) y de valoración (30) ante el Joventut. Su estado de forma es excepcional, también de confianza. Pero también es uno de los faros espirituales del sorprendente Baxi Manresa. A través de sus reflexiones se entiende mucho qué está pasando en el equipo catalán. "Sinceramente creo que la clave es la conexión entre nosotros y con el entrenador y personal. La competitividad que existe es increíble y tenemos mucha fe en nuestro equipo, creemos en nosotros aunque nadie más lo haga. Y clave es también la preparación, cómo nos preparamos para un partido, cómo entrenamos", decía en una entrevista en Regió7.

"Me siento muy bien aquí. Manresa es un lugar maravilloso, el ambiente es bueno, la ciudad es guapa, es tranquila y yo disfruto. He encontrado mucha paz mental; me encanta, de verdad", contaba el de Ohio, que confía a ciegas en lo que se ha construido: "La primera persona con la que hablé sobre el equipo fue Yankuba Sima. Me dijo que sería un año duro, porque el Manresa es uno de los equipos con el presupuesto más bajo y porque cuesta que se le respete como merece. Le respondí: cuando llegue, esto lo cambiaremos, nadie nos faltará al respecto y sabrán quiénes somos. Me dijo que es más fácil decirlo que hacerlo, pero desde que estoy aquí, siento que he aportado una mentalidad ganadora a la organización".

Lo que transmite Thomasson en la pista es lo que es. "Todos los días lo doy todo. La mentalidad de ganador comienza en los entrenamientos, comienza cuando te despiertas y vas al gimnasio y va mejorando todos los días. Intento ayudar a mis compañeros a ser mejores y ellos me intentan ayudar a mí. Solo tengo 28 años, pero soy uno de los más veteranos del equipo. Tengo más experiencia en algunos aspectos que los más jóvenes y les puedo ayudar todos los días al igual que ellos me ayudan a mí también", explica el jugador, que arrastra problemas físicos: "No soy un jugador que se queje o se salte algún entrenamiento o partido, lo daré todo todos los días. Pero soy un ser humano y tengo que hacer saber a la gente que estoy sufriendo esa lesión. La noto en los pies en cada partido. No es un problema grave y no voy a necesitar pasar por el quirófano. Las plantas de los pies se me inflaman con el mínimo entrenamiento o sólo por estar de pie. Me gustaría ser supermán, pero no lo soy".

Su rendimiento en la ACB es sobresaliente para un debutante. "Al principio era algo chocante porque se juega un estilo diferente de baloncesto. Siempre he creído en mis habilidades y sabía que me adaptaría rápido. Creo que estoy haciendo un buen trabajo y creo que soy uno de los jugadores de la ACB más estudiados. Los equipos rivales, no es que me tengan miedo, pero me respetan. Me hace contento de saber que soy alguien respetado en la ACB. Estoy orgulloso", responde el exterior, que habla de su mentalidad: "Una de mis frases preferidas la aprendí de Kobe Bryant, la Mamba Mentality: la preparación aporta seguridad y si haces algo una y otra vez, empezarás a ver resultados. Éstos pueden ser negativos o positivos. Ahora, si lo haces a alto nivel todos los días y te exiges a ti mismo, el resultado será siempre positivo". Este es Joe Thomasson, uno de los grandes peligros del Baxi Manresa que visita este martes el Carpena.