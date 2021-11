Katsikaris y un fichaje: "A veces olvidamos la situación económica del club"

El Unicaja está rastreando el mercado de jugadores interiores y anda buscando un 4.5. Un perfil del que no dispone en la plantilla, que no está explotando bien el juego interior. Sobre la posibilidad de reforzarse fue cuestionado en la rueda de prensa previa al duelo contra el San Pablo Burgos Fotis Katsikaris, que se explicó. "No es un tema de si me comenta el club o no. Yo voy a decir una cosa de mi parte, como entrenador. Cualquier club tiene que estar atento porque puede pasar cualquier cosa durante el día. Puede ser una lesión o lo que sea. Es normal que Juanma Rodríguez tenga su lista, esté viendo jugadores de todas las posiciones. Ya está", dijo.

"No es que yo haya pedido un fichaje. Sabemos perfectamente la situación en la que está el club, la sabéis desde verano", aseguró el entrenador griego, que tampoco descartó categóricamente la posibilidad: "A veces olvidamos la situación económica del club y cómo hemos hecho la plantilla este verano. Nada más. Puedo pedir muchas cosas, pero no es un tema de pedir para un jugador o dos. Es la situación en la que está el club. Estamos atentos al mercado y ya está. Ya veremos. De mi parte yo jamás busco excusas de que no me gusta. Tengo una plantilla de 13 jugadores, los amo a todos y voy a morir con ellos. No es nada de quejarme porque hemos perdido cuatro partidos, de buscar una excusa. Es una cosa continua dentro de una temporada y un equipo que quiere competir como el nuestro siempre tiene que estar atento en el mercado".