Los Kings de Domas Sabonis dan un paso atrás

Paliza de los Pelicans a los Kings de Domas Sabonis, que dan un paso atrás grande en la pelea por el play off (125-95). Los de New Orleans marcan el corte para acceder al play in y ahora abren más brecha. Gran partido de Brandon Ingram, que fue decisivo. Estuvo a muy buen nivel el canterano del Unicaja, que acabó con 15 puntos, 14 rebotes y siete asistencias. Números insuficientes para llevar a su equipo al siguiente nivel.