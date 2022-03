Lesión y casi final de temporada para Domas Sabonis

Ya se conoce el alcance de la lesión en la rodilla izquierda de Domas Sabonis. Buenas noticias para el canterano del Unicaja, del que se descartó que padeciera una dolencia grave. Tiene una contusión el lituano de Torremolinos, que estará de baja en los próximos 10 días y será reevaluado para ver cómo avanza. "El pívot de los Sacramento Kings, Domantas Sabonis, se sometió a una resonancia magnética de la rodilla izquierda, que no reveló daños estructurales. Múltiples profesionales médicos confirmaron una contusión en el hueso de la rodilla izquierda, que se produjo durante el partido del domingo contra Phoenix. Se espera que Sabonis se recupere por completo y será reevaluado en 10 días", decía el comunicado de la NBA.

Es probable que el jugador no dispute un partido más de esta temporada y es que el contexto favorece a ello. Los Kings tienen ahora un tramo exigente con cinco partidos y después de pasar el siguiente examen médico quedarán cuatro por delante. Hay que tener en cuenta que las posibilidades de los de Sacramento de entrar en el play in son escasas, por lo que lo lógico es no forzar a una de sus estrellas y que ya comience la puesta a punto para el próximo curso. Pero habrá que esperar a esos resultados. En 15 partidos desde que llegó a su nuevo equipo ha promediado 18.9 puntos, 12.3 rebotes y 5.8 asistencias, aunque no se ha traducido en victorias para los Kings.