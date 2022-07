Livio Jean-Charles ficha por el CSKA

Nuevo destino para Livio Jean-Charles, que salió hace unas semanas del Olympiacos después de dos temporadas en el gigante griego. De gigante en gigante. Aunque todo parecía acordado para su regreso al Asvel Villeurbanne, que este verano ha perdido a Elie Okobo o Chris Jones pero ha fichado a Nando De Colo o Joffrey Lauvergne, el francés se compromete con el CSKA de Moscú. Es una situación peculiar porque el equipo ruso sigue sin poder disputar la Euroliga por la invasión de su país a Ucrania. Se revisará para el próximo curso.

Sigue habiendo talento, no obstante, en el conjunto moscovita. Salieron Will Clyburn o Marius Grigonis, pero aún permanencen Nikita Kurbanov, Nikola Milutinov (se le ha rumoreado con varios equipos) o Alexey Shved. Es una situación curiosa porque por ejemplo el Unics Kazan, en una situación similar, se ha hecho con uno de los grandes pívots del mercado, Jalen Reynolds. El ex jugador del Unicaja, jugó ocho partidos de cajista, valoraba este movimiento en su carrera. "El CSKA es uno de los clubes europeos con una larga y gloriosa historia, y estoy feliz de formar parte de él. Y definitivamente espero con ansias la próxima temporada", expresaba.

Emil Raikovich, nuevo entrenador del CSKA tras la salida de Dimitris Itoudis al Fenerbahçe, daba las razones para su incorporación. "Livio tiene experiencia jugando en la Euroliga con el Olympiacos en las dos últimas temporadas y con el Asvel un año antes. Es un grande dinámico y atlético que puede jugar en las posiciones de cuatro y cinco. Es versátil ofensivamente, ya que puede caer cerca del aro y lanzar desde arriba, y al mismo tiempo puede realizar tiros abiertos desde un rango de tres puntos. Livio es un muy buen jugador defensivo que puede mantener a los grandes en la pintura y a los defensores en el perímetro. Creo que encajará bien en nuestro sistema y se convertirá en otra parte importante de nuestro equipo", decía el técnico.