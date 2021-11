Luis Casimiro y su despido en Grecia: "Las razones no son deportivas"

Luis Casimiro desde hace unos días no es entrenador del Promitheas Patras después de ser despedido. Una aventura efímera fuera de España, que era la primera de su carrera. El ex entrenador del Unicaja habló por primera vez después, ya con algo más de perspectiva. "Me ha sorprendido porque fuimos finalistas de la Supercopa compitiendo contra Panathinaikos, íbamos segundos en la Liga y en la Eurocup habíamos perdido contra Valencia y Gran Canaria pero compitiendo y sólo no dimos la talla en Francia. Las razones no son deportivas, la excusa puede ser ese partido pero viene de más atrás. Hay aspectos en los que el club y yo tenemos diferentes criterios y yo no suelo ser un entrenador manejable. Es la primera vez que me destituyen con una buena situación deportiva", explicaba en una entrevista en Mundo Deportivo.

"A nivel baloncestístico nunca se metieron con mi trabajo, pero eso ya pertenece a la privacidad entre el club y yo, no me gusta mirar hacia atrás, soy una persona que nunca he puesto excusas", aseguraba el manchego, que relataba cómo ha vivido esta experiencia: "Ha sido como un amor pasional. De la misma manera que se enamoraron y pusieron todo de su parte para convencerme se han desenamorado y se ha acabado. Y, cuando se acaba el amor, no hay más".

Luis Casimiro hablaba de los objetivos que se pusieron al inicio. "Simplemente ir mejorando. No se hablaron de objetivos concretos ni en Liga, aunque sí se quería estar arriba ni en Eurocup. Sí que se dio importancia a la Supercopa porque se jugaba en Patras", contaba el ex entrenador cajista, que cerraba: "La posibilidad de seguir entrenando en la ACB no estaba cerrada pero di el paso porque ellos lo veían muy claro y estaban muy convencidos de que fuera su entrandor. Ha sido sólo una experiencia de tres meses, la he vivido con pasión como todas y he aprendido del baloncesto griego. Hay jugadores que me han dicho que estos meses que han entrenado conmigo han sido los que más han disfrutado del baloncesto, y esa es mi mayor satisfacción".