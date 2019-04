Casimiro: "Hay un reto evidente de reconducir la situación fuera de casa"

Tras volver a la senda del triunfo, en el Unicaja ahora preocupa la dinámica descendente a domicilio. En el año natural aún no ganó a domicilio, lo que significa un lastre importante en sus aspiraciones. El duelo frente al Movistar Estudiantes sirve una nueva oportunidad para saltar el cepo. "Nos ha ido pasando prácticamente de todo, bien es cierto que en el 2019 no ganamos fuera de casa en ACB. En Eurocup, sí. Es la realidad. Un denominador común no lo hay, no creo. Si vas analizando fuera de casa todas tienen un componente diferente. Una es con el partido muy encarrilado a falta de 15 segundos que puedes perder con canastones, otros que fallas el último tiro, otros que te pasan por encima, otros que compites pero te pasan por encima...Sí hay un reto evidente en este tramo final de reconducir esa situación y poder volver otra vez a la senda de la victoria", explicaba Luis Casimiro horas antes de salir hacia la capital.

El técnico cajista trataba de desgranar el motivo de la racha negativa. "Si me tiro hacia Obradoiro es muy atrás. No ha habido un denominador común. En Zaragoza quedaban 15 segundos e íbamos cuatro arriba. Se demostró que es una cancha muy difícil para jugar posteriormente. Más que buscar un denominador común es hace un buen proceso de mentalización, de preparación táctica para tener ese reto ante nosotros mirando el presente. Acabamos de ganar un partido y cuanto más sumemos en esa dinámica positiva nos vendrá bien. Es lo que nos debe mover, hay que ver cómo competir en una cancha ante un rival muy necesitado y nosotros tenemos que estar sólidos", aseguraba el entrenador manchego.

Sí insistía el técnico en la trascendencia del aspecto mental. "Es que siempre hay de todo, todos los días he estado trabajando y tienes la parte de entrenador y el aspecto psicológico. Cuanto más necesite el equipo el apoyo mental porque las situaciones no son buenas van a tener más mi apoyo mental para que pueda jugar con todas las garantías. Es lo que tengo que tratar ahora. Los entrenadores vamos a contracorriente. Cuando hay euforia hay que restar. Cuando estén pasando las cosas los entrenadores lo hemos podido percibir, vamos por delante para cambiar esos aspectos de psicología", decía Casimiro, que agregaba: "Siempre creo que por delante del aspecto físico va en el aspecto mental, si estás en un estado mental perfecto vas a estar apto para la exigencia. En todos los equipos el aspecto mental es clave a la hora de competir al máximo nivel. El otro día decía que el trabajo es un equilibrio entre todos. No es más importante el aspecto mental que el físico, pero va por delante. Si no estás con esa activación mental es difícil que encuentres el aspecto físico. Lo trabajamos todo al mismo nivel".

Luis Casimiro también trató otros temas:

¿Recuperación?

"No me sirve mucho ser categórico. ¿Ha habido? Me interesa no lo que ha pasado ya, si no demostrar en el siguiente partido. No hay que decir tanto el equipo ha resurgido y sí hacerlo. No tanto decir como hacer. Tampoco voy a lanzar muchas campanas al vuelo. La realidad es que tenemos un reto ante nosotros en un partido fuera de casa donde nos está costando ganar un partido. Tenemos que estar preparados y tener esa responsabilidad para sacar el partido hacia adelante. Tuvimos una dinámica muy buena en nuestra cancha, sólo perdimos dos partidos en ACB, no lo es tanto fuera y no voy a medir al equipo por cómo va a estar mañana teniendo en cuenta el partido anterior".

¿Debilidad mental?

"No lo llamaría tanto debilidad mental porque fueron diferentes aspectos, el equipo también ganó fuera de casa. Ganó en canchas muy complicadas, no hablaría tanto de una generalidad, no hay un denominador común pues fueron diferentes cosas. Anteriormente sí lo hicimos en canchas complicadas. El equipo se pone en todas las situaciones es capaz de competir en cualquier sitio".

Estudiantes

"Es un equipo muy peligroso desde la línea de tres puntos y tiene hombres importantes en el juego interior, que además se pueden abrir y tirar de tres puntos. Hace que la defensa se complique más porque nuestros hombres grandes deben salir. Tiene una gran complejidad táctica. En el aspecto mental está muy necesitado de la victoria y en el planteamiento tenemos que ver que es un equipo que estará al 100% de deseo y ganas y eso lo tenemos que igualar. Es la priemra consigna, saber que tenemos que estar en esa igualdad de actitud y ganas de ganar el partido. Es el reto".

Bajas rivales

"Habrá otro que asuma sus galones. Clavell que no jugaba mucho pues asumió mucho protagonismo, fue un grandísimo anotador. Si no estará Gentile o Brizuela aparecerán jugadores que pueden hacer su trabajo. No podemos caer en la tentación de pensar que será más sencillo. No podemos tener esa debilidad porque no va a ser un factor que nos ayude a ganar a nosotros".