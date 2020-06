Sufrió una cruel derrota el Unicaja en La Fonteta a manos del Baskonia. Se escurrió el billete a semifinales en los últimos segundos de los 40 minutos y después de la prórroga. Varios disparos al limbo que terminaron costando caro. Ahora toca digerir este duro tropiezo, con graves consecuencias. "Creo que el partido empezó en el primer cuarto igualado y en el segundo ellos estuvieron con un nivel físico mayor. Hicimos una muy buena segunda parte, extraordinario tercer cuarto, para volver. Los últimos errores en el tiempo reglamentario nos impidieron ganar un partido que teníamos controlado. En la prórroga fue un tiro que no entra. No pudimos acertar y nos castigaron en el balance defensivo. Estamos fastidiados por no tener una victoria que teníamos en nuestras manos. Hicimos un buen trabajo", analizaba Casimiro en rueda de prensa.

"Los pequeños detalles, todo el mundo lo ha visto. No vamos a señalar a nadie. Faltó no tener esos errores y haber acertado y nada más", respondía el entrenador manchego sobre qué había decidido en favor de los vitorianos, mientras explicaba qué había dibujado en la pizarra para la última jugada: "La mejor intención posible para poner en balón primero en Axel Bouteille, Gal Mekel o Deon Thompson". El balón terminó en el californiano, que no pudo ni lanzar a canasta por falta de tiempo y la defensa baskonista. Ahí murió el Unicaja

Seguía reflexionando el técnico cajista sobre qué había provocado esta dura derrota. "Canastas debajo del aro falladas, un tiro libre fallado y un error en defensa que estaba hablado. No vamos a señalar a nadie, fueron pequeños errores que nos castigaron", razonaba Casimiro, que ya mira hacia adelante: "No hay que tener la calculadora, lo que más me preocupa es el aspecto mental del equipo. Hizo un buen trabajo para depender de nosotros estar en semifinales. El equipo ahora está mal, alicaído, sufriendo esta derrota. Fue duro el partido y la forma final del resultado, toca recuperarlos".

Eliminados matemáticamente o no, el jueves el Unicaja se enfrentará al Bilbao Básket para cerrar la fase de grupos. Ahora preocupa más lo anímico que lo deportivo. "Nos faltó cerrar el partido, el trabajo fue muy bueno. Esos detalles son los que te hacen ganar", explicaba el entrenador, para cerrar: "Tenemos que recuperarnos mentalmente porque va a ser duro, lo tuvimos en la mano. Recuperarnos mentalmente y físicamente para afrontar el siguiente partido".