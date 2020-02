Había un detalle sintomático de Luis Casimiro al entrar en la sala de prensa. Se había asentado el día anterior en la tercera silla en el orden de entrada y repitió. Hubo algún amago para ocupar otra, pero él mismo eligió. Aunque parezca algo nimio, a estos niveles todo cuenta y la mente es importantísima. El Unicaja jugará una final de Copa del Rey 11 años después y con el manchego al mando. Ponía en perspectiva lo que se está viviendo. "Es un momento muy importante de la temporada y también para la historia del club, estos jugadores están haciendo historia en el presente y tienen recorrido. Apoyados en Adams, Ejim, Gerun y el mismo Elegar. Componen un núcleo duro y si hablamos de medio plazo el club lo tiene garantizado", comenzaba.

"Seguro. Lo que se está construyendo es un equipo a medio plazo, con un núcleo muy duro, de mucha implicación y con una conexión tremenda entre ellos mismos. Exceptuando Suárez que es más experto, Jaime, Darío, Alberto o Rubén son más jóvenes. Tengo que mirar el presente como una unidad en el presente, pero pensando en el medio plazo se está haciendo un gran trabajo en el club", seguía el entrenador cajista, que pedía disfrutar de la victoria y pensar en la final después: "En 23 años creo que jugué cinco semifinales, es mi primera final. El Madrid es muy bueno joder, juegan muchas finales ellos".

Se desató la tormenta perfecta y el Unicaja apabulló al Andorra. "Creo que jugamos un gran partido en defensa, con mucha energía, ejecutamos el plan de juego. Luego también con mucho acierto en ataque. Encontramos muy buenos momentos para atacar su defensa, tuvimos un porcentaje muy alto de dos puntos y movimos muy bien el balón. Fue todo muy completo. El trabajo que llevamos desarrollando mucho tiempo parece que se puso sobre el tapete y salió bien. En el momento más importante y el equipo lo puso en práctica, jugamos un partido muy completo", continuaba Casimiro.

"Muy contento y muy satisfecho por el trabajo de los jugadores en una temporada donde estamos bien y no está siendo fácil. Una felicidad tremenda por cómo han salido las cosas, por la brillantez que jugamos en defensa y en ataque", profundizaba el técnico verde, que está viviendo intensamente estos momentos de alegría: "Soy capaz de disfrutar esos momentos, saborearlos. Soy consciente de lo que hicimos. Cuando gané el título con Manresa era muy joven. Saboreo mucho más ganar la Supercopa con el Gran Canaria y jugar una final con el Unicaja. Los jugadores desarrollaron bien esto, llevan dos días jugando increíble y tenemos depositada toda la ilusión para poder competir en una final donde ojalá se lo pasen tan bien. Agradecer al público porque estuvo inconmensaurable y con ellos es más fácil".

No hay lesionados en la plantilla cajista para la final, pero sí muchos tocados. "Hay que felicitar al servicio médico porque hicieron un trabajo increíble. Desde el trabajo de los fisios a los doctores, sólo puedo felicitarles públicamente. Los jugadores tienen predisposición, pero anoche y hoy estaba preocupado. Hay jugadores", aseguraba Casimiro, que ahondaba en el partido: "No es producto de la casualidad, no puedes jugar la Copa y ponerte así, no es casualidad. Es producto de meses. Ayer jugamos con solidez, venimos jugando tiempo así, pero fue el partido perfecto. Cuando trabajas los detalles y construyes hay momentos que sale todo y hoy fue el día. Queremos que esta situación se prolongue en el tiempo".

"Me pidieron permiso para salir a saludar a la afición y me pareció perfecto. Antes de llegar a verlos felices me llegaba la alegría que tenían. Es el momento de no estropear esto, no hablé de mañana. Hay que disfrutar de este momento", termina el entrenador del Unicaja, que aún miraba a la final de reojo: "Muy contento y a partir de la cena empezaremos a intentar hacer ver al jugadores que si creemos por qué no podemos conseguirlo. Ya que estás aquí plantear el partido con el máximo de ambición. Muy feliz y muy contento, el camino es largo y a veces duro, y aunque me encanta mi profesión hay momentos amargos y con momentos así me empapó de ellos y disfruto sin ver que mañana hay que ser ambiciosos".