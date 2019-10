El Unicaja enlazó dos derrotas feas que invirtieron la dirección de la flecha. Faltó Alberto Díaz, que se recupera según los plazos marcados, en ambas noches e inevitablemente alguna de las causas se centran en su figura. Sobre su trascendencia hablaba Luis Casimiro en la previa de la visita del Trento al Carpena. "Creo que es un hecho evidente que el equipo ha cogido una velocidad de crucero, sabemos el camino, pero antes de lesionarse dije que lo que hace Alberto es el único que no se puede duplicar. Dije que era el único director de juego. Alberto equilibra, pone a cada uno en su sitio, pone a cada uno en sus funciones. Eso nos está faltando. Que nadie lo tome como justificación, no puede justificar así una derrota. Debemos dar un paso adelante, no podemos cargarle con esa responsabilidad. Alberto equilibra el equipo totalmente", comenzaba.

"Tenemos que asumir que los que pueden hacer eso es Josh Adams y Jaime y que luego tanto Avramovic como Wacyznski deben subir el balón y hacer algún bloqueo más", decía el entrenador cajista, que ampliaba: "Ya dije que no cambiábamos roles y sólo debíamos dar un paso adelante. Creo que tenemos capacidad para salir adelante sin Alberto, no podemos poner esa excusa. Pero sí es un hecho diferencial y objetivo".

Luis Casimiro habló sobre otros temas:

¿Cómo está el equipo?

"Nunca quiero que mi equipo esté confiado. Estamos dentro de la preocupación que dije después del partido si no jugamos bien. Si jugamos bien la consecuencia sea ganar. Si no jugamos bien en ataque como jugamos este último partido estamos preocupados en trabajar, en mejorar, en intentar reconocer las cosas para intentar mejorar en ataque y jugar bien al baloncesto. Son jugadores implicados, son super profesionales. Quiero reconocer que el equipo hace muchas cosas bien, después de jugar un partido malo en ataque a falta de un minuto estábamos a dos tiempos. Dentro de jugar mal hace muchas cosas bien y a esas nos debemos agarrar".

Trento

"Espero un partido duro, son muy buenos físicamente y de una gran capacidad atlética. Pueden jugar varias posiciones, es difícil decidir quién es cuatro o cinco, aunque creo que Knox es más el cinco. Con un gran pasador como Craft. Lleva dos victorias y falló porque todos debemos respetar al equipo polaco que lo está haciendo muy bien. Espero un partido competido como es la Eurocup, con mucho físico, con mucho jugador norteamericano y si a eso unimos que tienen muy buenos tiradores y a un interior que hace muchos puntos y juega desde fuera como Gentile es un equipo complicado".

Grupo

"Cuanto mejor quedemos es bueno para todos, para la dinámica, para nuestro club, para la afición... Lo que realmente importa es ser primero de la siguiente fase. Todavía queda bastante, pero no nos podemos dormir. Exceptuando Buducnost todo está igualado. Trento está compitiendo muy bien fuera de casa, tienen muy buen equipo y fuera compiten muy bien. Es importante la victoria para estar lo más arriba posible porque siempre es bueno".

¿Cómo está viendo a otros rivales?

"Partizán juega a pocos puntos, con muy buena defensa y sigue invicto. Hay muy buenos equipos, una competición muy dura. Tengo la experiencia de hace tres temporadas donde Lokomotiv Kuban por estas fechas era un equipo roto y tuvo muchos problemas para clasificarse, reconstruyó el equipo y quedó por encima cuando yo estaba en el Herbalife Gran Canaria. Nunca sabes qué equipos se pueden reconstruir, hay un gran nivel en el resto de los grupos. Ahora que se pueden ver casi todos lo percibes más. Antes siempre veías los que te tocaban a ti, ahora estoy viendo mucho baloncesto estos martes y miércoles".