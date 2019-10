Tras cuatro victorias consecutivas resulta difícil no estar contento, que se lo digan a los jugadores de Unicaja tras la victoria ante el Joventut de Badalona. Sin embargo, Luis Casimiro quiso echar la vista atrás, al mal arranque liguero del equipo del que ya nadie se acuerda. “Nosotros siempre vemos el siguiente partido como una oportunidad para seguir ganando, creo que nadie se puso nervioso dentro, todo el mundo siguió trabajando. Siempre dije que este era un equipo que estaba trabajando muy bien, que tenía una gran actitud, una gran ética de trabajo, que se dejaban entrenar y estaban poniendo todo de su parte para que las cosas saliesen. Todo ha sido consecuencia de ese trabajo", afirmó un Casimiro que no ocultó el buen ambiente del vestuario: "Están contentos, evidentemente. Cuando perdemos, no lo hemos estado y cuando se gana, contentos, sabiendo interpretar cada partido. Los jugadores tienen que confiar en sus capacidades y esas capacidades ponerlas a disposición del equipo. Cuando tengamos todo esto bien conjuntado, seremos todavía mejor equipo de ataque que actualmente”.

El técnico cajista se deshizo en elogios a hablar de sus jugadores. Aunque afirmó que “no me gustaría destacar a uno particularmente", Adams se coronó como la gran estrella del partido con 21 puntos, y su entrenador acabó valorando su actuación. "Josh Adams, con la capacidad que tiene de meter tiros acrobáticos llama mucho la atención, pero tiene una capacidad física increíble, pero el resto también ha hecho su trabajo. Adams ha estado acertado en los momentos en los que la ventaja ha empezado en otro sitio. La ventaja empezaba con buenos bloqueos de Gerun, de Elegar, también los pases de Jaime a Alberto, que creo que ha hecho una dirección de partido tremenda. Al final es un trabajo de equipo que resulta fundamental”, comentó un Casimiro que quiso concretar su posición: “Nunca le he definido. En su día dije que tenemos la versatilidad de que puedes jugar de 1 y de 2. Tenemos dos combos que son fabulosos para jugar al baloncesto actual: Meten puntos, pueden iniciar sistemas, puede hacer cosas... Hoy en día no se pueden establecer posiciones como antaño. Unos son los que generan, otros los que manejan, otros los que finalizan… y en el momento en el que vayamos cogiendo todo ese engranaje, seremos mucho mejores en ataque. Si hay un director de juego, es Alberto”.

La clave de la victoria fue la confianza:“Todo lleva su tiempo y esas cosas que son más de afinar y coordinar movimientos todavía nos queda, pero creo que el equipo tiene otra virtud que es esfuerzo, el talante físico, el poner el cuerpo en la defensa, el rebote, que estamos mejor y hemos reboteando con mucha autoridad… Tenemos que ir descubriendo los valores de este equipo. Primero en defensa y en ataque, que hay ir encontrando los espacios de cada uno, algo que creo que nos va a costar algo más de tiempo. Cuando hemos cogido esa confianza nos empezaron a entrar los tiros y además, seguimos defendiendo como lo estábamos haciendo, que nos daba más motivación e intentábamos correr a campo abierto, que así es mucho más fácil poder anotar canastas, pero lo que hay que alabar es la solidez defensiva del equipo”. En lo referente a la valoración del partido, Casimiro dijo: “Creo que exceptuando primer cuarto, que todavía no teníamos ajustada defensa, como así ha sido en los tres siguientes cuartos, durante 30 minutos. En ese momento hemos tenido muchos problemas en defensa y han notado facilidad, pero luego hemos hecho un trabajo muy muy regular en defensa, muy sólido durante los 30 minutos siguientes del partido. Nos hemos mantenido ahí, trabajando y creo que ha habido dos cosas clave. Una en lo defensivo porque hemos tenido varias canastas después de rebote defensivo y eso nos ha ayudado a adquirir confianza y luego hemos jugado con más brillantez en ataque, pasándonos el balón e intentando tiros abiertos, que han sido fundamentales para coger esa ventaja y poder ganar el partido con cierta soltura en el tramo final”.

Un encuentro con diferentes tramos, tanto en la dinámica de juego, como en la rotación de jugadores. “Hay momento en los que recorto la rotación, de momento, y cuando vayamos todos entrando hay que jugar momentos importantes con los que estén más metidos. En el primer partido, Ejim parecía que noca ababa de llegar y ahora está muy bien nivel. Tenemos un equipo largo y aprovecharemos al que esté bien en cada momento”, analizó el técnico que también especificó que los pocos minutos de Guerrero no se debieron a nada fuera de lo deportivo:“No es el caso de Rubén. El caso de su rotación ha sido porque ellos juegan con dos 4, Rubén iba a sufrir mucho más porque tiene mucha movilidad, al bloqueo iban abiertos y entonces hemos ajustado, metiendo a los más móviles que teníamos”.

De los rivales, Omic creó muchos problemas bajo los aros, sobre todo en la primera parte. En la segunda se supo frenarlo. “En los partidos hay que ir amansado y trabajando. Jugadores suyos han llegado cansados al final del partido, tanto Prepelic como Omic. Posiblemente, ha sido virtud también de nuestra defensa. En el primer tiempo han jugado con más soltura y en el segundo hemos ido ajustando y los teníamos más controlados. Al final el desgaste de enfrentarte a tres pívots, como tenemos, mantener el nivel y la exigencia defensiva que ponemos les ha ido bajando su rendimiento y de eso nos hemos aprovechado. En el último tramo, ni Prepelic, ni Omic estaban con soltura y eso nos ha permitido coger la ventaja”.

Finalmente, Luis Casimiro habló de Toupane: “Ha hecho buen trabajo defensivo, no ha tenido muchos tiros porque tenemos que ver a quién le llegan los tiros, por la forma de defender del otro equipo, por cómo tenemos que atacar... Ha hecho un gran trabajo, teniendo en cuenta de que había jugado muy poco en el mundial y viene con una pequeña lesión que le ha tenido apartado 15 días, que ha trabajado mucho para estar. Ha entrenado un día y ha jugado cinco minutos. Tiene que entrar poco a poco en el engranaje e ir sumando como uno más”.